До 30 тысяч рублей: в Госдуме предложили штрафовать за выброшенных животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, ужесточающем ответственность в сфере обращения с животными. Так, документом предлагается установить штраф до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев. Размер штрафа за укус домашнего животного (при отсутствии состава уголовного преступления) не превысит 200 тыс. рублей. Работа над законопроектом ведётся с начала года и активизировалась на фоне ряда резонансных случаев нападения собак на людей в разных регионах России.

В ближайшее время законодатели смогут утвердить законопроект об ужесточении ответственности в сфере обращения с животными. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними... Штрафы за избавление от животных, то есть за выброшенных животных, будут установлены в размере до 30 тыс. рублей. Штрафы за покусы составят до 200 тыс. рублей (это в случае, если нет уголовного состава)», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил парламентарий, указанные поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

Он также указал, что причиной множества проблем становятся домашние животные, гуляющие без присмотра.

«Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сёл. Животные плодятся — а это уже, соответственно, популяция безнадзорных животных», — пояснил Бурматов.

По его словам, властям субъектов РФ предоставят дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул. Также будут определены территории, где нельзя будет находиться с домашними животными.

О работе над данным законопроектом сообщалось ещё в феврале на фоне нескольких случаев нападения бродячих собак на людей в различных регионах России.

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В июне депутаты Госдумы приняли законопроект о строительстве приютов для бездомных животных с использованием государственно-частного партнёрства.

«В настоящее время потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть, а в более чем десятке субъектов нет ни одного такого заведения. Основная проблема нехватки приютов — недостаточное финансирование», — отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он считает, что причиной появления бродячих животных являются сами жители. «Правильно — нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдёт — не будет животных, брошенных бездушными владельцами», — заявил он.

Согласно данным Госдумы, в 79 регионах РФ насчитывается 461 приют для животных. При этом 190 приютов принадлежат общественным организациям, 157 являются частными и 81 — муниципальный. Также создано 17 пунктов временного содержания животных.

«Штраф за выброс домашнего животного должен быть»

В Общественной палате РФ положительно отнеслись к инициативе об ужесточении ответственности в сфере обращения с животными.

«Штраф за выброс домашнего животного должен быть обязательно. Но это полумера. Пока не будет в стране обязательной регистрации домашних животных (с последующим мечением животных — это может быть чипирование, либо нанесение несмываемых меток), пока мы не будем знать, что за собака выброшена, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать. И конечно, обязательно должны быть регистрация домашних питомцев и штрафы за самовыгул животных. Потому что мы часто встречаем ситуации, когда нападают не безнадзорные собаки, а хозяйские — на самовыгуле. Поэтому необходимо ещё добавить штрафы за самовыгул», — заявила RT глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елена Шаройкина.

Вопрос наказания за безответственное обращение с животными назрел давно, констатировал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«К сожалению, избавление от домашних питомцев — сложившаяся практика. Кто-то прикармливает собак и кошек в летний сезон, а потом их оставляет на произвол судьбы. А кто-то и вовсе охладевает к домашним питомцам — как к товару. В результате нестерилизованные животные дичают, размножаются, множа стаи бездомных собак и кошек, представляющих угрозу для здоровья, а порой и жизни человека», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, для осуществления государством контрольных и надзорных функций в данной сфере необходимо наладить чёткий учёт домашних животных, совершаемых с ними действий, а также стерилизации бездомных собак и кошек.