До 30 тысяч рублей: в Госдуме предложили штрафовать за выброшенных животных
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
В ближайшее время законодатели смогут утвердить законопроект об ужесточении ответственности в сфере обращения с животными. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними... Штрафы за избавление от животных, то есть за выброшенных животных, будут установлены в размере до 30 тыс. рублей. Штрафы за покусы составят до 200 тыс. рублей (это в случае, если нет уголовного состава)», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил парламентарий, указанные поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.
Он также указал, что причиной множества проблем становятся домашние животные, гуляющие без присмотра.
«Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сёл. Животные плодятся — а это уже, соответственно, популяция безнадзорных животных», — пояснил Бурматов.
По его словам, властям субъектов РФ предоставят дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул. Также будут определены территории, где нельзя будет находиться с домашними животными.
О работе над данным законопроектом сообщалось ещё в феврале на фоне нескольких случаев нападения бродячих собак на людей в различных регионах России.Также на russian.rt.com «Предлагаем повысить ответственность»: в Госдуме назвали сроки внесения закона о наказании за нападение бродячих собак
В июне депутаты Госдумы приняли законопроект о строительстве приютов для бездомных животных с использованием государственно-частного партнёрства.
«В настоящее время потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть, а в более чем десятке субъектов нет ни одного такого заведения. Основная проблема нехватки приютов — недостаточное финансирование», — отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он считает, что причиной появления бродячих животных являются сами жители. «Правильно — нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдёт — не будет животных, брошенных бездушными владельцами», — заявил он.
Согласно данным Госдумы, в 79 регионах РФ насчитывается 461 приют для животных. При этом 190 приютов принадлежат общественным организациям, 157 являются частными и 81 — муниципальный. Также создано 17 пунктов временного содержания животных.
«Штраф за выброс домашнего животного должен быть»
В Общественной палате РФ положительно отнеслись к инициативе об ужесточении ответственности в сфере обращения с животными.
«Штраф за выброс домашнего животного должен быть обязательно. Но это полумера. Пока не будет в стране обязательной регистрации домашних животных (с последующим мечением животных — это может быть чипирование, либо нанесение несмываемых меток), пока мы не будем знать, что за собака выброшена, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать. И конечно, обязательно должны быть регистрация домашних питомцев и штрафы за самовыгул животных. Потому что мы часто встречаем ситуации, когда нападают не безнадзорные собаки, а хозяйские — на самовыгуле. Поэтому необходимо ещё добавить штрафы за самовыгул», — заявила RT глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елена Шаройкина.
Вопрос наказания за безответственное обращение с животными назрел давно, констатировал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
«К сожалению, избавление от домашних питомцев — сложившаяся практика. Кто-то прикармливает собак и кошек в летний сезон, а потом их оставляет на произвол судьбы. А кто-то и вовсе охладевает к домашним питомцам — как к товару. В результате нестерилизованные животные дичают, размножаются, множа стаи бездомных собак и кошек, представляющих угрозу для здоровья, а порой и жизни человека», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, для осуществления государством контрольных и надзорных функций в данной сфере необходимо наладить чёткий учёт домашних животных, совершаемых с ними действий, а также стерилизации бездомных собак и кошек.
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