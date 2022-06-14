В Госдуму внесли предложение о штрафах за избавление от домашних животных
- РИА Новости
По его словам, за выброшенных животных предлагается ввести штраф до 30 тыс. рублей, и до 200 тыс. рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления.
Он отметил, что поправки в КоАП согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Думы.
«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной думы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее депутат Виталий Милонов выдвинул инициативу о создании единой системы учёта и контроля содержания собак на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на жителей в разных регионах страны.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.