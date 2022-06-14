В Госдуму внесли предложение о штрафах за избавление от домашних животных

В Госдуме предложили наказывать штрафами владельцев домашних животных, которые решили выбросить их, заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, за выброшенных животных предлагается ввести штраф до 30 тыс. рублей, и до 200 тыс. рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления.

Он отметил, что поправки в КоАП согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Думы.

«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной думы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат Виталий Милонов выдвинул инициативу о создании единой системы учёта и контроля содержания собак на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на жителей в разных регионах страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.