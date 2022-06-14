В Госдуму внесли предложение о штрафах за избавление от домашних животных

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В Госдуме предложили наказывать штрафами владельцев домашних животных, которые решили выбросить их, заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
В Госдуму внесли предложение о штрафах за избавление от домашних животных
  • РИА Новости

По его словам, за выброшенных животных предлагается ввести штраф до 30 тыс. рублей, и до 200 тыс. рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления.

Он отметил, что поправки в КоАП согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Думы.

«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной думы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат Виталий Милонов выдвинул инициативу о создании единой системы учёта и контроля содержания собак на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на жителей в разных регионах страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.

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