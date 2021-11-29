В Госдуме прокомментировали идею налога для владельцев животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал идею ввести налог для владельцев животных.

«В России налога на животных не будет никогда. Это, во-первых, невозможно в наших реалиях, а во-вторых — контрпродуктивно. У нас своя практика владения животными», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Бурматова, многие в России не покупают, а подбирают животных, и этим людям нужно сказать спасибо, а лучше — чем-то помочь.

«Им надо условия создавать как со стороны государства, так и со стороны бизнеса», — считает депутат.

Как отметил Бурматов, большинство россиян считают животных членами семьи, а членов семьи налогами не облагают.

Ранее progorod43 сообщал, что правительство Кировской области одобрило создание сети приютов для животных.