Депутат Госдумы Милонов предложил ввести учёт и контроль содержания домашних собак

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Милонов предложил ввести учёт и контроль содержания домашних собак
  • AP

Парламентарий отметил, что в России «обострилась дискуссия» относительно мер контроля за бездомными животными на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на жителей в разных регионах страны.

При этом, как добавил Милонов, не стоит забывать о том, что многие бездомные собаки когда-то были домашними питомцами, а на улице оказались по вине бывших владельцев.

Депутат подчеркнул, что сегодня люди сами решают, сколько собак они хотят приобрести, какого размера и породы.

«И часто случается, что после нескольких месяцев владения питомцем хозяин обнаруживает, что не в состоянии заботиться о собаке. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, необходимо проработать вопрос о введении единой системы учёта и контроля по содержанию собак в крупных городах России.

Например, по словам Милонова, заводчикам стоит проводить собеседование с потенциальным хозяином на предмет его готовности к содержанию и воспитанию питомца.

Депутат добавил, что особое внимание стоит уделить жилищным условиям, поскольку проживание массивного животного в малогабаритной квартире с нарушением санитарных норм должно быть недопустимо.

Также он напомнил о необходимости чипирования собак.

«Чипирование и получение физического документа для собаки должно стать обязательным условием содержания животного: на чип должна заноситься информация не только ветеринарного характера, но и данные владельца для установления жёсткой правовой связи между гражданином и его питомцем», — говорится в тексте обращения.

Милонов добавил, что в случае реализации данного предложения получится снизить нежелательный «поток» домашних животных на улицу, установить принцип ответственности гражданина за своего питомца, а также «сделать огромный шаг в деле наведения государственного порядка в сфере частного владения животными».

Ранее депутат ГД Сухарев предложил выдать правоохранителям и работникам ЖКХ отпугиватели собак.

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