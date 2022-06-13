Кинолог Уражевский дал советы для летних путешествий с животными на автомобиле

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Ангелина Шурпина
Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы для летних путешествий с животными на автомобиле.
Кинолог Уражевский дал советы для летних путешествий с животными на автомобиле
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Очень важно ставить машину в тень, оставлять открытые окна, либо кто-то должен оставаться, обязательно с включённым кондиционером. Также можно брать с собой воду, смачивать тряпочку и протирать животное», — рассказал кинолог.

Он отметил, что собаки-брахицефалы (породы с укороченными мордами) «даже короткое время в жару переносят очень тяжело».

«Всегда должен быть доступ к воде во время путешествия. Желательно почаще останавливаться и предлагать животному воду — это тоже очень важно, потому что многие кормят сухими кормами», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению специалиста, если есть возможность, «лучше отменить путешествие с животным».

«Очень много животных погибает во время жары. Даже когда путешественник оставляет на пять минут, забежать на заправку или ещё куда-то, у животного может быть тепловой удар», — заключил кинолог.

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