Юрист Скрябина напомнила о правилах выгула домашних животных

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Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина напомнила о правилах выгула домашних животных.
Юрист Скрябина напомнила о правилах выгула домашних животных
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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что выгул должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.

«Закон также включает такие требования, как исключение возможности свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках», — перечислила Скрябина.

По её словам, среди других требований — уборка продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещён. Исключение — случаи, когда питомец находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу, а о наличии собаки сделана предупреждающая надпись.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.

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