Кинолог Карапетьянц рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак

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Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак.
Кинолог Карапетьянц рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак
  • Gettyimages.ru
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«Надо понимать, что агрессию у собак может вызвать всё что угодно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, агрессия — это нормальная реакция собаки, если она чувствует угрозу.

По мнению Карапетьянца, ещё одной причиной может быть невоспитанность животных, их плохая социализация.

Со своей стороны, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Пятым каналом выразил мнение, что владельцы собак серьёзных пород должны обязательно заниматься их дрессировкой.

«Если нет возможности, не надо заводить таких собак. Только те могут себе позволить заводить собак, у которых не только есть деньги на кормление и содержание, но и есть самое главное, чего нам так не хватает в жизни, — это время. Если у вас нет времени, то не надо заводить такую породу», — сказал он.

Ранее член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина напомнила о правилах выгула домашних животных.

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