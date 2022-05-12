Заслуженный юрист Соловьёв дал советы в случае нападения бродячей или домашней собаки

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о том, как необходимо поступать в случае нападения бродячей или домашней собаки.

«Ситуация с агрессией собак в отношении людей, к сожалению, не становится лучше. Особенно от нападения собак страдают дети, так как не могут в полной мере оценить угрозу и защитить себя. Потенциальная опасность исходит как от собак, которые содержатся в домашних условиях, так и от бродячих собак. Постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года №974 определены 12 потенциально опасных для человека пород собак», — пояснил эксперт.

Он добавил, что владельцы таких животных обязаны соблюдать определённые правила и меры безопасности в части их содержания и выгула.

При этом Соловьёв отметил, что если владельца такой собаки в случае немотивированной агрессии можно привлечь к ответственности и взыскать с него материальный и моральный ущерб, то в случае с бездомными собаками всё сложнее.

«Популяция бездомных собак не сокращается, а в некоторых населённых пунктах уже представляет реальную угрозу для жизни и здоровья человека. В соответствии с нормами федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» установлен перечень мероприятий, которые проводят с бесхозными животными для предотвращения неблагоприятных последствий. Это отлов, транспортировка, передача в приюты, содержание в приютах», — подчеркнул собеседник RT.

Он пояснил, что некоторые животные даже могут быть возвращены из приюта в своё прежнее место обитания, если им будет проведена стерилизация и будут нанесены специальные несмываемые метки.

«Если в вашем районе есть бездомные собаки и они могут представлять угрозу для человека, не стоит ждать беды. Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населённого пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс: gosotlov.ru», — рассказал специалист.

Он добавил, что если чиновники пассивно отнесутся к обращению, необходимо идти дальше — подготовить письменное обращение в прокуратуру.

«Если собака всё же покусала человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, получить справку о факте обращения с подробной фиксацией всех повреждений», — заявил Соловьёв.

По его словам, уже с этим документом можно обращаться в суд с иском к муниципальной администрации.

«В том числе с требованием компенсации всех расходов на лечение или стоимости повреждённого имущества и компенсации морального вреда в порядке, предусмотренном ст. 151 Гражданского кодекса», — заключил юрист.

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