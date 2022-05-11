В Крыму возбудили дело по факту смерти десятилетней девочки из-за нападения ротвейлеров

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Уголовное дело возбудили в Крыму после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок был госпитализирован, но скончался в больнице.
В Крыму возбудили дело по факту смерти десятилетней девочки из-за нападения ротвейлеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России), сказала официальный представитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По инициативе руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева в муниципалитетах Крыма в ближайшее время начнётся проверка владельцев собак опасных пород.

Руководитель регионального управления СК взял расследование гибели ребёнка под личный контроль.

Ранее сообщалось, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели 12-летней девочки в Сочи от нападения стаи собак.

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