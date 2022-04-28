Бастрыкин поставил на контроль ход расследования гибели 12-летней шахматистки в Сочи

Ход расследования уголовного дела по факту гибели 12-летней девочки в Сочи от нападения стаи собак поставлен на контроль в центральном аппарате СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Председатель СК России поручил... доложить о проводимом комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 26 апреля на ребёнка напала стая овчарок, которую содержал на участке в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо местный житель. Животные нанесли девочке множественные телесные повреждения. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей.

Прокуратура Краснодарского края сообщила о начале проверки по факту смерти 12-летней девочки-шахматистки в Сочи.

Позднее следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.