Бастрыкин поставил на контроль ход расследования гибели 12-летней шахматистки в Сочи
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«Председатель СК России поручил... доложить о проводимом комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, вечером 26 апреля на ребёнка напала стая овчарок, которую содержал на участке в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо местный житель. Животные нанесли девочке множественные телесные повреждения. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей.
Прокуратура Краснодарского края сообщила о начале проверки по факту смерти 12-летней девочки-шахматистки в Сочи.
Позднее следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.