В Общественной палате оценили предложение о штрафах за избавление от домашних животных

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Анастасия Белоусова
Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации Елена Шаройкина в беседе с RT прокомментировала предложение, внесённое в Госдуму, о штрафах за избавление от домашних животных.
В Общественной палате оценили предложение о штрафах за избавление от домашних животных
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«Я к такой инициативе отношусь положительно. Штрафы за выброс домашнего животного должны быть обязательно», — считает она.

Собеседница RT добавила, что для эффективности также необходима обязательная регистрация домашних питомцев.

«Это может быть чипирование либо нанесение несмываемых меток. Пока мы не будем знать, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать», — уверена Шаройкина.

Она уточнила, что также важно рассмотреть вопрос о штрафах за самовыгул животных.

«Мы часто встречаем ситуации, когда нападают не безнадзорные собаки, а хозяйские, на самовыгуле», — сказала она.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил наказывать штрафами владельцев домашних животных, которые решили их выбросить.

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