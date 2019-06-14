Спасти совиного попугая: почему один из самых древних видов птиц находится на грани вымирания

Новозеландский нелетающий попугай какапо находится на грани исчезновения из-за заболевания лёгких — аспергиллёза, вызываемого грибками рода Aspergillus. Об этом сообщает Департамент охраны природы Новой Зеландии. Впервые под угрозой вымирания эти птицы оказались после прибытия на остров европейских колонистов. Они привезли с собой котов, крыс и горностаев, которые стали в больших количествах истреблять попугаев. В конце XX века учёные начали восстанавливать популяцию. Однако она росла медленно — какапо размножаются раз в два—четыре года. В этом году под воздействием жары споры грибка распространились по острову, и попугаи снова оказались под угрозой вымирания. Сейчас специалисты ищут лекарство для какапо.

Популяции нелетающих какапо (также известных как совиные попугаи), обитающих в Новой Зеландии, грозит вымирание из-за грибка Aspergillus, вызывающего заболевание, которое поражает лёгкие. Об этом заявили в Государственном департаменте охраны природы острова.

Совиный попугай — одна из самых древних птиц на Земле. Вес взрослых особей может достигать 4 кг, рост — 60 см. Какапо отличаются от других птиц тем, что от них исходит приятный запах цветов и мёда.

До колонизации Новой Зеландии на островах не было млекопитающих хищников, из-за чего, как предполагают специалисты, эти попугаи разучились летать. С колонизацией птицы стали активно истребляться европейцами и завезёнными ими видами хищников: крысами, горностаями, кошками и собаками.

До второй половины ХХ века совиные попугаи считались вымершими. В 1970-х годах небольшая популяция какапо была обнаружена на новозеландском острове Кодфиш. К концу прошлого столетия сохранилось лишь 50 особей.

Однако в результате действий местных властей по восстановлению этого вида к началу 2019 года удалось увеличить их численность до 147. Все птицы обитают в дикой природе, но находятся под контролем специалистов. Каждая имеет радиопередатчик, прикреплённый к телу, а гнезда оборудованы системами видеонаблюдения.

В апреле этого года новозеландские орнитологи заявили о рекордном сезоне размножения какапо — 49 самок произвели 249 яиц. Из них вылупились 89 птенцов, жизнеспособными оказались 75, что вдвое превысило предыдущий рекорд.

Однако уже через несколько недель среди попугаев началась смертельная вспышка аспергиллёза. Грибок заразил 36 птиц, уничтожил две взрослых особи и пять птенцов.

По мнению местных специалистов, в 2019 году лето в Новой Зеландии было очень жарким, что привело к размножению спор смертоносного грибка.

«Это беспрецедентная угроза, и мы делаем всё возможное, чтобы понять, почему она возникла в этом году. На данный момент наша рабочая версия состоит в том, что виной всему (заражения какапо. — RT) климатическая обстановка этого года — на юге в этом году очень тепло», — заявил Телевидению Новой Зеландии ветеринар Оклендского зоопарка Джеймс Четтертон, участник программы по спасению совиных попугаев.

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Этот вид птиц особенно уязвим ещё и потому, что следующий сезон размножения совиных попугаев наступит не раньше чем через два года. Самки способны к спариванию только раз в два — четыре года во время богатого урожая плодов риму (мясистые шишки хвойного дерева дакридиума кипарисового), которыми питаются какапо.

Напомним, от грибковых заболеваний страдают многие виды животных. Поражающий лёгкие аспергиллёз распространён среди диких и домашних птиц, также им в особо тяжёлой форме болеют лошади. Кошки и собаки страдают другим видом грибковых заболеваний — стригущим лишаём и молочницей.

Эти грибковые зооантропонозные заболевания передаются от животных людям. Так, к примеру, через молоко больного скота можно заразиться криптококкозом. Ещё одна их разновидность, споротрихоз, передаётся от животных человеку путём непосредственного контакта — во время тримминга или игр. Риску заболеваний чаще всего подвержены ветеринары, заводчики домашних питомцев, работники животноводческих хозяйств и птицеферм.