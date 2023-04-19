«Базовое правило безопасности — избегать таких мест»: кинолог о проблеме бродячих собак и способах её решения

Даже опытный специалист по дрессировке собак не всегда может спастись от нападения стаи. Об этом в интервью RT заявила преподаватель аграрно-технологического института РУДН, кинолог Яна Орлова. По её словам, следует избегать мест, где обитают бродячие животные. Обычно это пустыри, стройки или гаражи. Как отметила Орлова, сегодня самым распространённым решением остаётся отлов, стерилизация и возврат собак на улицу. Если такие меры будут приниматься массово и повсеместно, со временем популяция бродячих животных снизится. При этом сама по себе стерилизация не делает агрессивное животное мирным и дружелюбным, объяснила специалист.

— Недавно в Оренбурге стая бездомных собак напала на ребёнка. Это не первая подобная трагедия. Бывает, что атакам подвергаются и взрослые. Почему вообще бродячие собаки проявляют агрессию к людям и с какой целью они нападают? Они воспринимают людей как дичь или просто хотят прогнать их со своей территории?

— Есть несколько причин, почему собаки могут агрессивно реагировать на человека. Это может быть сезонный период размножения, когда все животные особенно взвинчены. Кроме того, действительно, собаки порой могут вести себя вызывающе в ответ на внезапное появление человека, приближение к ценному для них ресурсу, а человек может не подозревать об этом. Собаки могут легко приобрести подобный поведенческий паттерн — например, когда-то они полаяли на человека, он отдал им курицу из пакета, который нёс, а сам ушёл.

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Достаточно, чтобы одна собака из стаи бросилась, чтобы все остальные животные последовали её примеру. Собаки не охотятся специально на человека, но триггером для атаки может стать что угодно, неверный шаг или взмах руки.

Чаще всего жертвами собачьих стай становятся или дети, или взрослые в состоянии алкогольного опьянения. И те, и другие, к сожалению, не могут здраво оценить ситуацию, вовремя заметить опасность. Такие трагедии разыгрываются в безлюдных местах — на пустырях, заброшенных стройках, в промзоне и гаражах, и, как правило, в сумеречное время. Поэтому базовое правило безопасности — избегать таких мест, не срезать дорогу через пустыри, учить детей держаться от подобных мест подальше.

По сути, единственный правильный вариант поведения, если вы завидели бродячую стаю, — это развернуться и уйти. Нельзя махать руками, суетиться — это показывает собакам неуверенность в поведении человека и может спровоцировать их на нападение.

Надо сказать, что в такие ситуации попадают иногда даже опытные кинологи, если они переоценивают свои силы. Собакам достаточно уронить человека на землю, чтобы всё закончилось для него очень плачевно.

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— Что можно сделать, чтобы повысить свои шансы на выживание, если собаки уже напали?

— Обычно бездомные собаки хватают человека за заднюю поверхность ноги или за рукав. Когда он начинает в ответ махать руками, это только ещё больше их взвинчивает. Чаще всего гибель человека в случае нападения собак наступает от массивной кровопотери. Иногда достаточно одного неудачного укуса, попавшего в крупный кровеносный сосуд, чтобы человек истёк кровью за несколько минут.



Плюс, нередко к агрессивному и наглому поведению бродячих собак нередко невольно приучают сердобольные люди, которые их подкармливают. Иногда можно стать свидетелем того, что идёт женщина с пакетом еды для собак, а животные бегут, лают, прыгают на неё, хватают за одежду. Женщина не воспринимает это как угрозу, но собаки привыкают, что вызывающее поведение приводит к желаемому результату.

— Что представляют собой обычно собаки из уличных стай, почему среди них практически не встречаются породистые собаки? Хотя бытует представление, что стаи пополняются именно за счёт выброшенных на улицу животных.

— Очень хотелось бы верить в то, что стаи пополняются за счёт выброшенных на улицу собак. Однако на самом деле домашняя, породистая собака редко выживает на улице. Чаще всего животное само становится жертвой бродячих собак или его сбивает машина. К сожалению, у домашней собаки почти не развиты навыки выживания в подобных условиях. Только единицы хорошо адаптируются, такие случаи бывают чаще не в городе, а в сельской местности.

А типичные бродячие псы обычно не являются метисами породистых собак. Часто это полудикие животные, у которых есть свой поведенческий типаж. Эти особи осторожны ко всему новому и обладают ярко выраженным территориальным поведением. Они могут вступать в конкурентную борьбу за ресурс, но при этом они не будут рисковать своей шкурой понапрасну. По сути, они находятся на границе между дикими и домашними животными.

— Можно ли пристраивать собак, выросших на улице, в семьи в качестве домашних питомцев, могут ли они стать другом человеку?

— Это очень сложно. Обычно люди, взявшие в дом отловленную на улице собаку, ждут от животного благодарности за «спасение». Но часто человека настигает жестокое разочарование.

Да, родившаяся на улице собака может привязаться человеку, но у неё всё равно сохранятся прежние привычки. Такое животное нужно специально адаптировать к жизни с человеком, учитывая её особенности. Это непросто. Следует снять «розовые очки» и смотреть на ситуацию трезво.

Чаще всего взятые из приютов собаки быстро возвращаются обратно новыми владельцами. Иногда собака может сменить 5–7 семей, потому что люди просто не готовы так кропотливо ею заниматься. Происходит резкий конфликт между ожиданием и реальностью.

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— Как бродячие собаки влияют на экосистему? И какие опасные для домашних собак и людей инфекции, помимо бешенства, могут переносить?

— В плане передачи инфекций бродячие собаки представляют особую опасность, потому что они в равной степени контактируют и с дикими животными, и с городской средой. Они могут переносить все опасные для животных заболевания — это и чума плотоядных, и бешенство, и энтериты, и лептоспироз, и т. п.

Допустим, если вы гуляете со щенком, у которого ещё слабый иммунитет, по местности, где обитают бездомные собаки, то есть большой риск, что ваше животное заразится опасной инфекцией. Нередки истории, когда щенок даже не выходит на улицу, сидит дома в карантине, но хозяева приносят инфекцию с улицы на обуви, просто пройдясь по той местности, где обитают бродячие собаки. Взрослые домашние собаки тоже не защищены от опасности на 100%, потому что некоторые инфекции способны «пробить» даже созданный вакцинацией иммунитет.

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Что касается влияния бродячих собак на экосистемы, то они могут способствовать уменьшению популяций диких животных — зайцев, ежей, лис, некоторых птиц. У собак, помимо крупных размеров, есть ещё одно важное преимущество перед дикими животными — они часто подкармливаются неравнодушными людьми или сами находят еду на помойках. Поэтому популяция собак расширяется, а популяции других животных, соответственно, уменьшаются.

— СМИ пишут, что собак, которые напали на ребёнка, отловили, но через три недели снова выпустят на улицу, после стерилизации и чипирования. И вопрос об усыплении не стоит...

— По этому вопросу сломано очень много копий, потому что в обществе есть противоборствующие группы с разными точками зрения. Эти вопросы очень сильно затрагивают чувства людей к домашним собакам, потому что мы обычно представляем себе именно их, друзей человека. Например, такие дискуссии почти не возникают, когда речь идёт о пушном или мясном животноводстве. Но к собакам в нашей культуре особое отношение, эта тема болезненно воспринимается обществом.

Сегодня самым распространённым решением остаётся отлов, стерилизация и вакцинация, а затем возврат животных на улицу. Вопрос с агрессивными собаками, которые уже нападали на людей, решается по-разному — где-то их помещают в приюты, где-то негласно умерщвляют, в обход закона.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

— В целом, согласно современному российскому законодательству, бродячих собак нужно отлавливать, стерилизовать и отпускать обратно на волю. Считается, что после этого они уже не опасны для людей. Так ли это?

— Стерилизация даёт только один эффект — она лишает животных возможности размножаться, она не влияет на поведение собаки. Единственно, массовая стерилизация бродячих собак может, в принципе, убрать фактор сезонности — не будет периодов гона, когда животные особенно агрессивны из-за гормонального всплеска. Поэтому если риски и снижаются, то только косвенно.

Но стерилизация не превратит собаку, которая ранее насмерть загрызла человека, в милое и мирное животное. Это невозможно, как кому-то ни хотелось бы в это верить. Нет, это будет та же собака, что и до стерилизации, со старыми поведенческими паттернами.

— В таком случае, идея сохранения жизни собакам, уже нападавшим на человека, выглядит небезопасно…

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— В обществе есть большая прослойка людей, которые смотрят на данный вопрос иначе. В принципе, если такую собаку отправят в приют, где она будет находиться, не угрожая людям, то почему бы нет? Другой вопрос, кто будет финансировать работу такого приюта. Это недёшево, потому что помимо корма для собак, нужно оплачивать работу людей, которые будут за ними ухаживать, аренду земли и т. п. Пока что такая инфраструктура в России не очень развита, в большей мере это частные инициативы за счёт неравнодушных граждан.

— Если схема «отлов-стерилизация» действительно работает, то через сколько примерно лет мы сможем увидеть реальный эффект? Если предположим, что стерилизация будет проводиться массово?

— Чтобы спрогнозировать, когда ситуация с бродячими собаками стабилизируется в России, нужно учесть, что продолжительность жизни собаки на улице не превышает обычно пяти-шести лет. Если в возрасте примерно полутора лет всех этих собак стерилизовать, то можно предположить, что где-то через четыре года уличная популяция должна уменьшиться. Понятно, что это очень примерный расчёт, потому что мы оперируем усреднёнными данными.

При этом, к сожалению, нельзя исключать и случаи недобросовестности, когда уполномоченные структуры могут получать финансирование, но на практике не стерилизуют и не вакцинируют собак. Это тоже проблема. Мы рассчитываем на то, что количество бродячих собак будет уменьшаться, но не видим этого на деле. Поэтому важно, чтобы кампания по стерилизации собак проводилась массово и повсеместно.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

— Недавно стало известно, что в России могут внести изменения в закон об обращении с бездомными животными. Регионам хотят дать право самим решать, что делать со стаями бродячих собак. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение Госдумы. Принесёт ли пользу такое нововведение?

— Ситуация везде действительно разная. И если уличные собаки уже начинают где-то представлять явную угрозу, то мягкость законодательства начинает провоцировать людей на самостоятельные действия по истреблению этих животных.

Так что идея дать регионам больше полномочий в сфере регулирования популяций бродячих собак — здравая. В разных субъектах ситуация разная, поэтому будет правильно позволить на местах решать проблему теми методами, которые приемлемы для конкретного региона.