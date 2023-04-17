Жительница Оренбурга заявила, что властям жаловались на стаи собак до трагедии с мальчиком
- РИА Новости
«Около девяти месяцев назад моя беременная вторым ребёнком дочь шла в аптеку с малышом в коляске. И на неё напали те же собаки в паре сотен метров от места вчерашней трагедии. У неё не было возможности взять палку и отпугнуть их, а собаки кидались и пытались укусить за ноги. Если бы не проходящий мимо паренёк, не знаю, чем закончилось бы всё. Он их отпугнул и спас дочку», — рассказала она
Ранее сообщалось, что в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.