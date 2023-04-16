В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, ребёнок погиб
- РИА Новости
Инцидент произошёл 16 апреля неподалёку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города.
«Стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.
Следователи дадут оценку действиям должностных лиц и организации, которая оказывала услуги по вопросам бесхозных животных.
Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области.
Ранее Newinform сообщал, что в Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак.