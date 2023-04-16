В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, ребёнок погиб

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В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома, ребёнок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство проверит действия лиц, ответственных за отлов бродячих животных.
В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, ребёнок погиб
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 16 апреля неподалёку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города.

«Стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц и организации, которая оказывала услуги по вопросам бесхозных животных.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области.

Ранее Newinform сообщал, что в Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак.

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