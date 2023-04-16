В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, ребёнок погиб

В Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома, ребёнок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство проверит действия лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

Инцидент произошёл 16 апреля неподалёку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города.

«Стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц и организации, которая оказывала услуги по вопросам бесхозных животных.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области.

Ранее Newinform сообщал, что в Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак.