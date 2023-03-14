Кинолог Голубев назвал страх одной из причин агрессии у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что ситуация, когда собака кусает своего хозяина или членов семьи, не является нормальной. Необходимо найти причину и скорректировать поведение животного.

«В первую очередь нужно отдавать себе отчёт в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у неё нет плана мести, она не старается кого-то проучить», — объяснил Голубев в беседе с РИАМО.

Зачастую собаки кусают в ходе игры. Также причиной агрессивного поведения животного может стать плохое самочувствие. Собака может укусить, если чего-либо боится или находится в нервном напряжении.

Для собак естественно защищать свои ресурсы — пищу, территорию, потомство. Поэтому не стоит гладить чужую собаку, когда она ест или занимается с щенками, заключил кинолог.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.