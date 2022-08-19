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Около 66% россиян предложили размещать бездомных животных в приютах

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Согласно результатам исследования, проведённого ВЦИОМ онлайн совместно с сайтом kp.ru, 66% россиян предложили разместить в питомниках и приютах всех бездомных животных и решить таким образом проблему бродячих собак и кошек.
Около 66% россиян предложили размещать бездомных животных в приютах
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Karamanov

Ещё 41% россиян назвали эффективной систему отлова животных, их стерилизации и чипирования с последующим выпуском на волю, пишет kp.ru.

17% респондентов посчитали, что бродячие животные, особенно собаки, агрессивны, брать их домой небезопасно, а оставлять на улице — ещё хуже, поэтому опрошенные предложили усыплять их.

4% респондентов заявили, что с бродячими животными ничего делать не нужно.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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