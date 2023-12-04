Мужчина погиб в результате нападения тигра в Хабаровском крае

Мужчина погиб в результате нападения тигра в районе имени Лазо Хабаровского края, информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«4 декабря тигр напал на человека вблизи лесного массива неподалёку от посёлка Обор. На месте обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали процессуальную проверку по факту нападения животного.

В настоящий момент решается вопрос об изъятии тигра из дикой природы.

Ранее стало известно, что леопард вырвался ночью из вольера в одной из ставропольских станиц и напал на хозяина. Животное застрелили.