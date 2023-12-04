Мужчина погиб в результате нападения тигра в Хабаровском крае
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«4 декабря тигр напал на человека вблизи лесного массива неподалёку от посёлка Обор. На месте обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи начали процессуальную проверку по факту нападения животного.
В настоящий момент решается вопрос об изъятии тигра из дикой природы.
Ранее стало известно, что леопард вырвался ночью из вольера в одной из ставропольских станиц и напал на хозяина. Животное застрелили.