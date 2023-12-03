RT в Telegram
Подпишись

В ставропольской станице леопард вырвался из вольера и напал на хозяина

Короткая ссылка
Леопард вырвался ночью из вольера в одной из ставропольских станиц и напал на хозяина. Животное застрелили.
В ставропольской станице леопард вырвался из вольера и напал на хозяина
  • Gettyimages.ru
  • © Kyslynskyy

Дмитрий Баскаков рассказал RT, что у хищника что-то случилось с психикой.

«У меня небольшие травмы: голова подрана... Главное, что никто не пострадал», — сказал он.

По словам Баскакова, леопарду было семь лет и такого никогда не было. 

«Я сразу сказал силовикам, чтобы действовали как получится: транквилизаторами — значит, ими, не получится — ну, значит, стрелять», — сообщил он.

1 декабря в школе села Серафимовка Ольгинского муниципального округа Приморья отменили занятия из-за бродящего в окрестностях тигра, предположительно, раненого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить