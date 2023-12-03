В ставропольской станице леопард вырвался из вольера и напал на хозяина
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Дмитрий Баскаков рассказал RT, что у хищника что-то случилось с психикой.
«У меня небольшие травмы: голова подрана... Главное, что никто не пострадал», — сказал он.
По словам Баскакова, леопарду было семь лет и такого никогда не было.
«Я сразу сказал силовикам, чтобы действовали как получится: транквилизаторами — значит, ими, не получится — ну, значит, стрелять», — сообщил он.
1 декабря в школе села Серафимовка Ольгинского муниципального округа Приморья отменили занятия из-за бродящего в окрестностях тигра, предположительно, раненого.