«На пик численности выйдут в июне»: специалист Роспотребнадзора — об активности клещей в этом году и профилактике укусов
- Gettyimages.ru
— Людмила Станиславовна, краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что на Кубани количество пострадавших от укусов клещей выросло в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Необычное нашествие клещей наблюдается в этом году и в других регионах — например, на это жалуются жители Владимира. Действительно ли в этом году особенно много клещей? Если да, то с чем это связано?
— В этом году погодные условия действительно способствуют тому, чтобы клещи активнее выходили на поиски питания. Клещи выбираются из лесной подстилки и забираются на траву, где и подстерегают людей и животных. Идеальные условия для клещей — умеренная влажность и тепло. Жару и сухость они не любят.
Одновременно такая погода располагает к тому, чтобы люди чаще выбирались на природу, за город, где трава не обрабатывается от клещей, как в городской черте.
Прирост числа контактов людей с клещами в этом году связан именно с этими факторами, это не означает, что клещей стало больше. При этом пока рано делать прогнозы о том, как в целом пройдёт лето 2023 года, потому что на пик численности клещи выйдут только в июне. И уже тогда можно будет оценить, каким будет этот сезон в плане числа заражений инфекциями, передающимися клещами, и какие заболевания будут преобладать.
Как правило, за июньским подъёмом численности клещей следует спад, который длится примерно до начала или середины августа. А второй прирост в европейской части России начинается в августе-сентябре, правда, он меньше июньского.
- Gettyimages.ru
— Можно ли решить эту проблему с помощью обработки территорий? И если да, то в достаточной ли степени сегодня принимаются эти меры в России? Почему ситуация с клещами ухудшилась за последние десятилетия?
— Дело здесь вот в чём: в 1970-е клещи встречались реже, потому что тогда обработку от них проводили препаратом пролонгированного действия, который долго оставался в почве. Из-за опасений, связанных с накоплением токсичных веществ в растениях, организме животных и человека, этот препарат в конце концов был запрещён к использованию и со временем у нас перешли к препаратам более короткого действия.
Все леса и поля ими обработать невозможно, такие обработки предписано проводить на определённых объектах — лечебно-профилактических учреждениях, детских лагерях, базах отдыха и т. п. Это контролируется государственными органами. А вот уже территорию собственной дачи нужно обрабатывать от клещей самостоятельно.
— Как выбрать препараты для такой самостоятельной обработки приусадебного участка?
— В региональных Центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора можно уточнить, какие препараты можно использовать самостоятельно и как именно это делать. Вообще, клещи редко появляются на участке, если люди постоянно живут в доме, чаще всего клещи заносятся на участок осенью грызунами. Так что если провести акарицидную обработку участка в начале сезона или просто собирать голодных клещей на белую ткань с поверхности травы в течение недели, обязательно регулярно стричь траву, то в, принципе, такими действиями можно на всё лето избавить свой участок от клещей.
- Gettyimages.ru
— Наверное, самое опасное заболевание, которое переносят иксодовые клещи — энцефалит. Насколько широкий ареал у этого вируса, а также клещей, которые его переносят?
— Роспотребнадзор регулярно обновляет карту эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту районов. Например, в Тверской области из 37 административных территорий 12 относятся к эндемичным, в Московской — две, в Ярославской области энцефалит встречается на 18 территориях из 23, и т. д. Эндемичная территория — это территория, где вирус постоянно выявляется в клещах, а также регистрируются не единичные, а регулярные случаи заболевания среди людей. Это означает, что в данном районе есть постоянные природные очаги вируса.
В целом, клещевой вирусный энцефалит «предпочитает» умеренные широты, далеко на севере и юге он почти не встречается, за исключением Крыма, где из 25 административных территорий 10 являются эндемичными. Но самыми опасными в отношении заболеваемости клещевым энцефалитом остаются многие регионы Сибири, а также ряд территорий Поволжья и северо-западных областей России.
— Как происходит заражение клещей вирусом клещевого энцефалита?
— Вирус клещевого энцефалита попадает в организм клеща, кода тот питается на животном-прокормителе, у которого в данный момент вирус циркулирует в крови. Или же клещ может заразиться, питаясь на животном рядом с другим, уже инфицированным клещом. Кроме этого, клещ передаёт вирус своему потомству.
— А как вирус передаётся человеку?
— Чаще всего человек заражается при присасывании инфицированного клеща, реже — при употреблении в пищу молока коз или коров. Возбудитель сразу попадает в кожу и подкожную клетчатку, так как содержится в слюне голодного клеща. Но важно ещё помнить, что по мере поступления крови в организм клеща вирус тоже размножается. И чем дольше клещ находится на человеке, тем большую дозу вируса он ему передаст. Поэтому лучше сразу удалить клеща из тела, как только вы его заметили.
- Gettyimages.ru
— Какие ещё опасные инфекции можно получить после укуса иксодового клеща, кроме энцефалита и боррелиоза?
— Клещи являются переносчиками возбудителей целого ряда заболеваний. Например, клещи могут передать риккетсии, анаплазмы, эрлихии, бартонеллы. Это все возбудители бактериальных трансмиссивных инфекций. Хотя и очень редко, но возможно заражение простейшими — бабезиями, в результате которого у человека может развиться клинически выраженное заболевание. На юге от клещей можно также заразиться конго-крымской геморрагической лихорадкой, это тяжёлое заболевание, которое к тому же способно передаваться от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями больного. Чаще всего таким путём заражаются медицинские работники, которые ухаживают за больными.
— А есть ли вакцина от Конго-крымской геморрагической лихорадки?
— В России такая вакцина много лет назад была разработана, но её эффективность в те годы не удалось проверить, потому что в момент клинических испытаний не было вспышки заболевания. Но такая вакцина есть в Болгарии. Вообще, Конго-крымская геморрагическая лихорадка помимо России регистрируется в Южной Европе, в Азии и Африке.
— Ранее в России открыли три новых вида клещей, которые, как утверждается, могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лихорадка Западного Нила. По словам учёных, новые виды паразитов широко распространены в Сибири и Монголии. Что известно об этих видах и стоит ли опасаться распространения переносимых ими заболеваний?
— В оригинальной научной статье авторы ничего не говорят об эпидемической значимости новых видов. Упоминание о том, что они могут переносить инфекции, прозвучало уже в комментарии автора, доцента Тюменского медицинского университета Марины Орловой. Причём автор изложила информацию, общую для клещей данного семейства, а не именно недавно открытых видов. Поэтому делать какие-то конкретные выводы относительно эпидемической опасности открытых видов не следует. Основными переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. Задокументированных случаев заболевания человека Лихорадкой Западного Нила после укуса клеща нет. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, о которой тоже упоминалось в комментарии, передаётся человеку при вдыхании пыли, в которой содержатся частицы высохших экскрементов и мочи грызунов, а не через клещей, хотя в них и могут обнаруживаться возбудители инфекции. Что касается чумы, то её основным переносчиком тоже является не клещ, а блоха.
- Gettyimages.ru
— Какие основные правила нужно соблюдать, чтобы снизить риск укуса клещом?
— Если идёте в лес, то надевайте светлую одежду, заправляйте брюки в носки, а после похода осматривайте себя на предмет клещей. Осматривать после прогулок нужно и животных, потому что они могут принести на себе клещей в дом. И если клещ не присосётся к собаке, он может перейти на человека. Одежду перед походом в лес можно обрабатывать специальными акарицидными препаратами, убивающими клещей. Их нельзя наносить на кожу, только на одежду. Конечно, если вы живёте или планируете поездку в эндемичные по клещевому энцефалиту районы, рекомендуется заранее вакцинироваться.
Ну а если клещ уже присосался, и в нём не обнаружен возбудитель энцефалита, врач-инфекционист может прописать для подавления развития бактериальных инфекций короткий курс антибиотиков. Если же в клеще обнаружен вирус энцефалита, то тут медлить нельзя — в течение 72 часов вводится противоклещевой иммуноглобулин, если человек не привит.
- «Европа дышит нашим кислородом»: эколог — о состоянии лесов России и борьбе с насекомыми-вредителями
- «Тревожный звоночек»: чем может грозить первый случай передачи человеку вируса птичьего гриппа H3N8
- «Могут становиться причиной хронических недомоганий»: доктор медицинских наук — об опасности вирусов герпеса
- «Может вызывать очень тяжёлые осложнения»: врачи — о росте заболеваемости корью в России
- «Их строение совершенно»: российский эколог — об уникальной эволюции насекомых и коллективном разуме муравьёв и пчёл