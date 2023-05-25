«На пик численности выйдут в июне»: специалист Роспотребнадзора — об активности клещей в этом году и профилактике укусов

Весной на территории России сложились благоприятные погодные условия для клещей, которые начали активно выходить на поиски питания. Об этом в интервью RT рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. По словам специалиста, особому риску быть укушенными подвергаются дачники, поэтому весной приусадебные участки следует обрабатывать от клещей. Она также объяснила, какие ещё опасные болезни переносят эти паукообразные, помимо клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза, и какие против них существуют меры профилактики.

— Людмила Станиславовна, краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что на Кубани количество пострадавших от укусов клещей выросло в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Необычное нашествие клещей наблюдается в этом году и в других регионах — например, на это жалуются жители Владимира. Действительно ли в этом году особенно много клещей? Если да, то с чем это связано?

— В этом году погодные условия действительно способствуют тому, чтобы клещи активнее выходили на поиски питания. Клещи выбираются из лесной подстилки и забираются на траву, где и подстерегают людей и животных. Идеальные условия для клещей — умеренная влажность и тепло. Жару и сухость они не любят.

Одновременно такая погода располагает к тому, чтобы люди чаще выбирались на природу, за город, где трава не обрабатывается от клещей, как в городской черте.

Прирост числа контактов людей с клещами в этом году связан именно с этими факторами, это не означает, что клещей стало больше. При этом пока рано делать прогнозы о том, как в целом пройдёт лето 2023 года, потому что на пик численности клещи выйдут только в июне. И уже тогда можно будет оценить, каким будет этот сезон в плане числа заражений инфекциями, передающимися клещами, и какие заболевания будут преобладать.

Как правило, за июньским подъёмом численности клещей следует спад, который длится примерно до начала или середины августа. А второй прирост в европейской части России начинается в августе-сентябре, правда, он меньше июньского.

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— Можно ли решить эту проблему с помощью обработки территорий? И если да, то в достаточной ли степени сегодня принимаются эти меры в России? Почему ситуация с клещами ухудшилась за последние десятилетия?

— Дело здесь вот в чём: в 1970-е клещи встречались реже, потому что тогда обработку от них проводили препаратом пролонгированного действия, который долго оставался в почве. Из-за опасений, связанных с накоплением токсичных веществ в растениях, организме животных и человека, этот препарат в конце концов был запрещён к использованию и со временем у нас перешли к препаратам более короткого действия.

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Все леса и поля ими обработать невозможно, такие обработки предписано проводить на определённых объектах — лечебно-профилактических учреждениях, детских лагерях, базах отдыха и т. п. Это контролируется государственными органами. А вот уже территорию собственной дачи нужно обрабатывать от клещей самостоятельно.

— Как выбрать препараты для такой самостоятельной обработки приусадебного участка?

— В региональных Центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора можно уточнить, какие препараты можно использовать самостоятельно и как именно это делать. Вообще, клещи редко появляются на участке, если люди постоянно живут в доме, чаще всего клещи заносятся на участок осенью грызунами. Так что если провести акарицидную обработку участка в начале сезона или просто собирать голодных клещей на белую ткань с поверхности травы в течение недели, обязательно регулярно стричь траву, то в, принципе, такими действиями можно на всё лето избавить свой участок от клещей.

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— Наверное, самое опасное заболевание, которое переносят иксодовые клещи — энцефалит. Насколько широкий ареал у этого вируса, а также клещей, которые его переносят?

— Роспотребнадзор регулярно обновляет карту эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту районов. Например, в Тверской области из 37 административных территорий 12 относятся к эндемичным, в Московской — две, в Ярославской области энцефалит встречается на 18 территориях из 23, и т. д. Эндемичная территория — это территория, где вирус постоянно выявляется в клещах, а также регистрируются не единичные, а регулярные случаи заболевания среди людей. Это означает, что в данном районе есть постоянные природные очаги вируса.

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В целом, клещевой вирусный энцефалит «предпочитает» умеренные широты, далеко на севере и юге он почти не встречается, за исключением Крыма, где из 25 административных территорий 10 являются эндемичными. Но самыми опасными в отношении заболеваемости клещевым энцефалитом остаются многие регионы Сибири, а также ряд территорий Поволжья и северо-западных областей России.

— Как происходит заражение клещей вирусом клещевого энцефалита?

— Вирус клещевого энцефалита попадает в организм клеща, кода тот питается на животном-прокормителе, у которого в данный момент вирус циркулирует в крови. Или же клещ может заразиться, питаясь на животном рядом с другим, уже инфицированным клещом. Кроме этого, клещ передаёт вирус своему потомству.

— А как вирус передаётся человеку?

— Чаще всего человек заражается при присасывании инфицированного клеща, реже — при употреблении в пищу молока коз или коров. Возбудитель сразу попадает в кожу и подкожную клетчатку, так как содержится в слюне голодного клеща. Но важно ещё помнить, что по мере поступления крови в организм клеща вирус тоже размножается. И чем дольше клещ находится на человеке, тем большую дозу вируса он ему передаст. Поэтому лучше сразу удалить клеща из тела, как только вы его заметили.

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— Какие ещё опасные инфекции можно получить после укуса иксодового клеща, кроме энцефалита и боррелиоза?

— Клещи являются переносчиками возбудителей целого ряда заболеваний. Например, клещи могут передать риккетсии, анаплазмы, эрлихии, бартонеллы. Это все возбудители бактериальных трансмиссивных инфекций. Хотя и очень редко, но возможно заражение простейшими — бабезиями, в результате которого у человека может развиться клинически выраженное заболевание. На юге от клещей можно также заразиться конго-крымской геморрагической лихорадкой, это тяжёлое заболевание, которое к тому же способно передаваться от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями больного. Чаще всего таким путём заражаются медицинские работники, которые ухаживают за больными.

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— А есть ли вакцина от Конго-крымской геморрагической лихорадки?

— В России такая вакцина много лет назад была разработана, но её эффективность в те годы не удалось проверить, потому что в момент клинических испытаний не было вспышки заболевания. Но такая вакцина есть в Болгарии. Вообще, Конго-крымская геморрагическая лихорадка помимо России регистрируется в Южной Европе, в Азии и Африке.

— Ранее в России открыли три новых вида клещей, которые, как утверждается, могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лихорадка Западного Нила. По словам учёных, новые виды паразитов широко распространены в Сибири и Монголии. Что известно об этих видах и стоит ли опасаться распространения переносимых ими заболеваний?

— В оригинальной научной статье авторы ничего не говорят об эпидемической значимости новых видов. Упоминание о том, что они могут переносить инфекции, прозвучало уже в комментарии автора, доцента Тюменского медицинского университета Марины Орловой. Причём автор изложила информацию, общую для клещей данного семейства, а не именно недавно открытых видов. Поэтому делать какие-то конкретные выводы относительно эпидемической опасности открытых видов не следует. Основными переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. Задокументированных случаев заболевания человека Лихорадкой Западного Нила после укуса клеща нет. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, о которой тоже упоминалось в комментарии, передаётся человеку при вдыхании пыли, в которой содержатся частицы высохших экскрементов и мочи грызунов, а не через клещей, хотя в них и могут обнаруживаться возбудители инфекции. Что касается чумы, то её основным переносчиком тоже является не клещ, а блоха.

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— Какие основные правила нужно соблюдать, чтобы снизить риск укуса клещом?

— Если идёте в лес, то надевайте светлую одежду, заправляйте брюки в носки, а после похода осматривайте себя на предмет клещей. Осматривать после прогулок нужно и животных, потому что они могут принести на себе клещей в дом. И если клещ не присосётся к собаке, он может перейти на человека. Одежду перед походом в лес можно обрабатывать специальными акарицидными препаратами, убивающими клещей. Их нельзя наносить на кожу, только на одежду. Конечно, если вы живёте или планируете поездку в эндемичные по клещевому энцефалиту районы, рекомендуется заранее вакцинироваться.

Ну а если клещ уже присосался, и в нём не обнаружен возбудитель энцефалита, врач-инфекционист может прописать для подавления развития бактериальных инфекций короткий курс антибиотиков. Если же в клеще обнаружен вирус энцефалита, то тут медлить нельзя — в течение 72 часов вводится противоклещевой иммуноглобулин, если человек не привит.