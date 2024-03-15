«Высокоинтеллектуальные хищники»: специалист — о повадках и способностях косаток

Косатки, как и люди, общаются на разных языках, поэтому животные из разных популяций не могут коммуницировать друг с другом. Также в каждой популяции этих морских млекопитающих поколениями воспроизводятся разные традиции охоты, поэтому они не конкурируют между собой за добычу, а занимают разнообразные экологические ниши. Об этом в интервью RT рассказала главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова. Спокойное отношение косаток к людям специалисты объясняют тем, что эти грозные хищники просто не рассматривают человека в качестве пищевого объекта. Мало того, прежде фиксировались случаи, когда косатки вступали в сотрудничество с китобоями — в эпоху, когда люди вели массовую охоту на китов. По словам Суворовой, в группах косаток действует строгая социальная иерархия, во главе которой стоит самка-матриарх.

— Учёные из ЮАР впервые зафиксировали случай, когда одна косатка убила и съела большую белую акулу — раньше считалось, что косатки охотятся на акул группами. Чтобы разделаться с грозным хищником, косатке потребовалось всего две минуты. Почему акулы, судя по всему, даже не могут оказать косаткам сопротивление?

— Действительно, косатки обычно охотятся группами, поскольку они ведут семейный образ жизни. Но если одна взрослая косатка по какой-то причине останется в одиночестве, без семьи, она спокойно выживет, сможет добывать себе пищу. Южноафриканские учёные зафиксировали случай, когда крупный взрослый самец косатки добыл молодую белую акулу, длина тела которой не превышала 2,5 м. В то же время длина косатки составляла 6,5—7,5 м. Естественно, что ему было легко справиться с акулой при таком превосходстве.

Однако косатки, безусловно, очень высокоинтеллектуальные хищники с пластичным поведением. Они обитают во всех океанах и почти во всех морях, кроме внутренних морей, таких как Чёрное и Азовское. Косатки отлично приспосабливаются к питанию самыми различными кормовыми объектами, начиная от стайной рыбы и заканчивая крупными рыбами, например акулами. Также есть популяции косаток, которые употребляют в пищу морских млекопитающих, а антарктические популяции косаток питаются даже пингвинами.

Поэтому биологи иногда называют косаток морскими волками, что отражает гибкость поведения этих животных. Как и волки, косатки освоили множество методов охоты, основанных на слаженной групповой деятельности, что является залогом успеха. При этом косатки активно применяют во время охоты эхолокацию.

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— Но почему в таком случае они оказались на грани вымирания? В 2020 году они были внесены Минприроды в Красную книгу.

— Косатки — вершина пищевой цепи в океане, но это не страхует вид от вымирания, если необходимые для его пропитания ресурсы истощаются. Что же касается Красной книги, то в неё внесены не все косатки, а популяция плотоядных косаток, обитающих на Дальнем Востоке. При этом популяций косаток очень много, их ареал очень широкий, охватывает почти весь Мировой океан, и их реальная численность на сегодняшний день неизвестна.

У нас на Дальнем Востоке обитает две популяции — рыбоядных и плотоядных косаток. Первые питаются небольшой рыбой, вторые — морскими млекопитающими. Численность плотоядных косаток на Дальнем Востоке РФ точно не известна, приблизительная средняя цифра — 450 особей.

Сравнительную малочисленность плотоядных косаток объясняет тот факт, что морских млекопитающих, которыми они питаются, тоже меньше, чем рыбы. Это и определяет размеры популяции хищников. Например, южные резидентные (оседлые рыбоядные) косатки, которые обитают в прибрежных водах Канады, сильно страдают от истощения запасов чавычи (подвид лосося) в регионе, соответственно, численность этих косаток падает.

Однако в общемировых масштабах косатки чувствуют себя очень неплохо, это преуспевающий вид.

— Плотоядные и рыбоядные косатки различаются только по повадкам или генетически тоже?

— Сегодня систематика относит их к одному виду. Эти популяции могут обитать в одном регионе, иметь доступ к одинаковым ресурсам, но ввиду сложившихся охотничьих традиций одна добывает рыбу, а другая — млекопитающих. Популяция — совокупность животных одного вида, которые обитают в конкретном ареале и имеют свои особенности. Так, рыбоядные косатки, обитающие в Дальневосточном регионе, имеют свои морфологические особенности — форму пятен и т. п.

Косатки атакуют детёнышей морских львов

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Рыбоядные резидентные косатки образуют более многочисленные группы, в то время как транзитные плотоядные живут небольшими стаями до десяти особей. Рыбоядные и плотоядные косатки различаются вокальными диалектами, то есть, у них разные языки, они не понимают друг друга. Естественно, ввиду таких серьёзных «культурных» различий косатки из разных популяций не скрещиваются между собой в природе, хотя физиологически они могут принести потомство, поскольку генетически относятся к одному виду.

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— Как в социальном плане организованы стаи косаток? В них входят только кровные родственники или могут включаться пришлые животные? Есть ли у косаток социальная иерархия?

— В группе косаток соблюдается строгая иерархия, во главе всегда стоит самка-матриарх. Более того, у косаток есть уникальный институт бабушек, как и у людей. Примерно после 30—40 лет у самок косаток наступает менопауза, они теряют способность к размножению. Однако они могут ещё долго управлять группой, передавать охотничьи навыки молодняку, а навыки заботы о потомстве — молодым самкам. Это очень важный и ценный институт.

При этом борьбы за статус лидера в стае косаток не бывает, самка-матриарх выполняет обычно свои обязанности до конца жизни. Только после гибели её место занимает дочь или внучка, оставшаяся в группе.

Отмечу, что структура группы сильно отличается в разных популяциях. Так, у резидентных рыбоядных косаток молодые самки часто остаются в группе, поэтому они образуют многочисленные стаи. А у плотоядных потомство, как правило, покидает мать — молодые косатки или создают свои группы, или примыкают к другим малочисленным семьям. Конечно, только к плотоядным — в группу резидентных косаток плотоядные особи вступить не могут, они просто не поймут друг друга.

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— А какую социальную роль выполняют самцы?

— Самцы косаток, конечно, принимают участие в социальных взаимодействиях внутри группы, но не имеют «права голоса». Более того, самцы, как правило, зависимы от своих матерей. Для ряда популяций доказано, что шансы на выживание взрослого самца косатки уменьшаются в случае гибели его матери.

— О «культурных» различиях между рыбоядными и плотоядными косатками вы рассказали, а есть ли географическая специфика? Поймёт ли плотоядная косатка другую, тоже плотоядную, но из другой части Мирового океана?

— Нет, не поймёт, у них разные языки общения, которые формируются внутри конкретной группы, их условно можно сравнить с разными человеческими языкам.

Плотоядные косатки более тихие, молчаливые — это нужно, чтобы их не услышала добыча, морские млекопитающие. Например, тюлени сами используют ультразвук, поэтому могут услышать издаваемые косатками звуки.

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Зато рыбоядные косатки могут позволить себе «поболтать», поскольку рыба в основном не слышит звуки в ультразвуковом диапазоне.

— Что представляет собой язык косаток?

— Все зубатые киты способны издавать три основных типа звуков: щелчки, скрипы и свисты. Щелчки используются для эхолокации, а скрипы и свисты — для общения друг с другом. Мы пока не понимаем эту систему общения. Известно, что, как и человеческие дети, косатки овладевают языком по мере взросления, они учатся издавать разные звуки у своих сородичей. У маленьких детёнышей набор звуков небольшой. Также известно, что у самок косаток есть «колыбельные» — звуки, которые она начинает издавать после рождения детёныша и которые адресованы только ему.

— Косатки славятся сообразительностью и способностью вырабатывать целые тактики успешной охоты. Например, они могут создавать волну, которая смывает тюленя с льдины. Какие ещё интересные и необычные повадки учёные наблюдали у косаток?

— У косаток есть много интересных тактик. Например, те из них, которые питаются морскими львами и морскими котиками, разгоняются и выбрасываются за ними на берег, а затем возвращаются с добычей в море. А рыбоядные косатки освоили и практикуют «нахлебничество» — они регулярно объедают ярусы с палтусом, которые ставят рыбаки. Палтус — глубоководная рыба, которую ловят на очень длинную леску с наживкой. Ярус сбрасывают на глубину, на дно, палтус попадается на крючки, а затем леску поднимают к поверхности. И в этот момент косатки съедают часть улова, иногда половину всей пойманной рыбы. Разумеется, рыбаки от этой ситуации не в восторге, мягко говоря, они пытаются придумать способы, как отпугивать косаток. Однако косатки, как и другие зубатые киты, очень интеллектуальные животные, которые могут оценить, есть ли для них реальная опасность или их просто отпугивают.

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— Насколько устойчивы охотничьи традиции косаток? Могут ли, например, разные стаи рыбоядных косаток учиться чему-то друг у друга, а также совершенствовать перенятые тактики?

— Конечно могут, они очень успешно учатся друг у друга и перенимают чужие изобретения, если так можно выразиться. Это позволяет косаткам повышать эффективность охоты, осваивать различные экологические ниши и разные виды добычи. Мало того, достоверно известны случаи коллаборации косаток с людьми. В XIX—XX веках у берегов Австралии было развито китобойное дело, китобои охотились за гладкими и горбатыми китами — как и косатки, для которых эти животные тоже являются добычей.

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В результате люди и косатки объединили усилия: косатки загоняли китов ближе к берегу, где их поджидали китобойные суда. После того как кит был загарпунен, китобои оставляли его тушу на сутки в море, позволяя косаткам выесть губы и язык — излюбленное лакомство этих морских хищников. Людей же интересовал только китовый жир. Это сотрудничество продолжалось у берегов Австралии около полувека.

— Почему косатки не воспринимают людей в качестве добычи? Как объясняют этологи случаи, когда косатки атаковали яхты — это была игра или агрессия?

— Что касается атак на яхты, то таким образом молодые косатки играют. У них нет цели навредить человеку, однако в процессе игры они даже переворачивали суда, что, конечно, представляет опасность для людей. Пока непонятно, как решать эту проблему, потому что отпугнуть косаток сложно, они практически не знают страха, поскольку не имеют естественных врагов. Однако как пищевой объект человека косатки не воспринимают — прежде всего потому, что у них нет такой охотничьей традиции. Бабушки и мамы косаток не учили их охотиться на людей, поэтому им даже не приходит в голову воспринимать человека в качестве кормового объекта.