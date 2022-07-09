«Рассматривают два фактора вымирания»: палеонтолог — о фауне ледникового периода и клонировании древних животных

Россия лидирует в мире по количеству находок мумифицированных фрагментов вымерших животных ледникового периода. Об этом в интервью RT рассказал палеонтолог, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. По его словам, лучше всего такие фрагменты сохраняются в вечной мерзлоте. При этом учёный не исключил, что некоторых представителей ледниковой фауны в перспективе можно клонировать — над этим уже работают в некоторых странах. По словам учёного, такие животные смогут жить и в нынешнем климате.

— Ярослав Александрович, какие виды животных доминировали на Земле во время последнего ледникового периода?

— Животных во время последнего ледникового периода (около 115—12 тыс. лет назад. — RT) было очень много. Если говорить о наиболее распространённых, то это шерстистый носорог, большерогий олень, пещерный медведь и пещерная гиена. Из североамериканских животных наиболее известны короткомордый медведь или арктодус, ужасный волк, саблезубый тигр и т. д. В этот же период жили лошади и зубры, а также гигантские первобытные бизоны.

Во время ледникового периода на планете было множество и более мелких животных, которые играли важную роль в древних экосистемах.

Наскальные рисунки людей ледникового периода

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© Gonzalo Azumendi

— Сохранилась ли какая-либо информация об этих животных в письменных источниках, сказаниях и мифах? Используются ли такие данные наукой?

— Никаких животных ледниковой фауны уже не было, когда зародилась письменность. Но в наскальной живописи, безусловно, изображения этих зверей встречаются. Такие рисунки изучаются археологами и применяются в науке. По ним мы проверяем, подтверждаем или опровергаем разные теории об окраске, форме и размерах животных. Например, только благодаря рисункам учёные определили, что у мамонтов есть горб. Потом это подтвердилось с помощью найденных мумий.

У индейцев Северной Америки есть легенды о том, что, когда их предки шли по землям, покрытым снегом, им встречались невероятные животные. Если учесть тот факт, что сейчас коренное население живёт на тех территориях, где никогда не выпадает снег, можно предположить, что эти легенды, скорее всего, правдивы. Кроме того, известно, что предки индейцев попали из Азии в Америку по Берингову перешейку — во время последнего ледникового периода на месте современного Берингова пролива была суша.

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У коренных народов Америки есть легенды и о гигантских бобрах, которые действительно жили во время последнего ледникового периода.

Все эти сказания и воспоминания интересно изучать и анализировать, однако они вряд ли помогут учёным доказать существование каких-либо видов животных.

— Что известно о флоре той эпохи? Какой она была, что могла прокормить таких крупных зверей?

— Колоссальной эволюции флоры за последние 12 тыс. лет не произошло. Однако были уникальные биомы (совокупности экосистем одной природно-климатической зоны. — RT), которых больше не существует. К таким, например, относится тундростепь, где и проживала большая часть животных ледникового периода. Эта зона по своим суровым климатическим условиям очень сильно напоминала тундру: продолжительные зимы и очень низкие среднегодовые температуры.

Однако тундростепь отличалась тем, что там было множество злаковых растений. Летом трава росла невероятно быстро, покрывая огромные пространства, что характерно для степи. Соответственно, она могла прокормить мамонтов, крупных оленей и бизонов.

— Почему многие животные ледникового периода вымерли? Есть ли у них прямые потомки среди современных видов?

— Учёные рассматривают два фактора вымирания. Первый — это изменение климата и экосистем. В конце ледникового периода стало более влажно, а снег покрыл большую часть пространства. Как следствие животные не смогли найти пищу и голодали. Также исчезли привычные для них биомы, в частности тундростепи. Площадь этих территорий менялась, а к концу последнего оледенения сократилась в несколько раз.

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Второй — влияние человека на фауну. Как раз в то время у людей стали появляться новые орудия, что позволило им более эффективно охотиться.

Скорее всего, эти два фактора совпали по времени.

У некоторых видов зверей есть потомки, которые сейчас населяют тундру и обитают в полярных широтах — например лисы, зайцы, белки, росомахи и т. д. Конечно, некоторые животные видоизменились. Так, современный американский бизон сформировался ближе к концу ледникового периода.

Однако есть и северные олени, зубры и сайгаки, которые являлись типичными представителями фауны ледникового периода и существуют до сих пор. Как оказалось, верблюды тоже проживали в то время, но в южной части приледниковой зоны.

Северные олени

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© Mona Dienhart / EyeEm

— Недавно в Канаде было обнаружено практически полностью сохранившееся мумифицированное тело детёныша шерстистого мамонта. Каких ещё животных ледникового периода находят? И где таких находок больше всего?

— Если говорить о хорошо сохранившихся мумиях, то Россия в этом плане лидирует. У нас огромное количество замороженных тел животных ледникового периода обнаруживается в Якутии (Республике Саха). Сравнивать с объёмами находок в других странах даже не стоит.

Но, конечно, в той же Канаде или в Аляске тоже обнаруживают мумии животных.

Если же говорить о скелетах, а не о замороженных частях тел, то их находят везде: в Западной и Восточной Европе, Азии, Северной Америке.

Например, в США есть так называемое Ранчо Ла-Брея, где в асфальтовых ямах было найдено множество скелетов мамонтов, саблезубых тигров, ужасных волков и других вымерших зверей.

— На каких территориях России в основном обитали животные ледникового периода?

— Есть ошибочное мнение, что мамонты, саблезубые тигры и другие жили только в местах, покрытых льдом. Однако такого не могло быть, так как зверям нужно было чем-то питаться. Все животные обитали в приледниковой зоне, которая постоянно менялась. В последнем ледниковом периоде она доходила до Новгородской и Вологодской областей. А южнее ледника вплоть до самого Краснодарского края тянулась тундростепь, где были разные звери. Такие же зоны существовали и за Уралом.

Охота на мамонта древних людей, иллюстрация

globallookpress.com

— Найти не фрагменты, а целую тушу вымершего животного для палеонтологов большая редкость. От чего зависит сохранность мумифицированных тел таких зверей? Какие фрагменты чаще всего находят?

— Остатки вымерших зверей ледникового периода сохраняются не очень хорошо. Для этого нужны уникальные условия, главное из которых — наличие вечной мерзлоты. В таких льдах хорошо сохраняются и кости, и замороженные тела. В этом случае важную роль играет температура.

Если же говорить о южных регионах, где температура неоднократно менялась, а также о более древних ископаемых, то здесь влияют уже другие факторы. Первый — отсутствие хищников, грибов и бактерий, которые, соответственно, могли бы разрушить, растащить и разложить кости. Второй фактор — быстрое осадконакопление. Если остатки будут быстро покрыты песком или чем-то подобным, у них есть большой шанс в дальнейшем превратиться в окаменелость. Такие условия, как правило, формируются в морях, озёрах и реках, в частности в дельтах рек. Важно, чтобы места, где находятся кости и другие остатки, были спокойными. В ином случае их может унести течением или они могут разрушиться из-за подводных селей и оползней.

Останки мамонта и животных мамонтовой фауны, обнаруженные на территории полуострова Таймыр и пролежавшие в толще вечной мерзлоты более 20 тыс. лет

РИА Новости

© Игорь Михалев

В основном находят зубы, так как это самое крепкое образование у животных. Млекопитающие большинства периодов известны учёным именно благодаря обнаруженным зубам. Реже находят фрагменты черепа или туловища. Хуже сохраняются и тонкие кости. Самое сложное — найти мягкие ткани, ведь для этого нужны условия вечной мерзлоты.

— Уже два десятилетия идут разговоры о «воскрешении» шерстистого мамонта. Какие инициативы по клонированию вымерших животных есть в мире и в России?

— По моему мнению, чтобы клонировать мамонта, нужно сначала клонировать слона. Каждый раз, когда учёные сталкиваются с клонированием любых животных, оказывается, что в этом процессе есть множество нюансов.

Тем не менее работы по клонированию мамонтов ведутся в разных странах, например в Южной Корее, Японии, Америке, России и т. д.

Залежи окаменелостей на Ранчо Ла-Брея

Legion-Media

Для клонирования мамонта в идеале нужна живая клетка, ну или, в крайнем случае, мёртвая, но с полным геномом. К сожалению, даже в лучше всего сохранившихся мумиях мамонтов и других животных ледникового периода молекулы ДНК очень сильно фрагментированы.

Учёным уже удалось восстановить полный геном мамонта с помощью компьютерных технологий. Но пока нет методов, чтобы компьютерную модель преобразовать в химическую молекулу генетического кода. Есть ещё одна проблема: для такой процедуры нужна суррогатная мать. Неизвестно, насколько подойдёт современная индийская слониха, сможет ли она выносить такого детёныша, так как он будет других размеров и других пропорций.

Есть ещё один вариант, который сейчас рассматривается учёными. Он относится не к «воскрешению» мамонта, а скорее к тому, чтобы «превратить» современного слона в древнее животное. Методами генной инженерии можно изменить гены слона, внедрив в их ДНК отдельные гены мамонта.

Животное должно покрыться шерстью, у него должен вырасти горб и т. д. Такому существу даже дали название — mammophant (мамослон). Однако пока этот проект не реализован.

Несколько лет назад учёные осуществили попытку оживить клетки мамонта. Они были повреждены, однако их всё же поместили в питательную среду для восстановления. После этого в клетках возобновился обмен веществ, и они начали делиться. Однако в процессе деления произошли массовые сбои и в результате клетки погибли.

Если всё же такие эксперименты когда-то увенчаются успехом, звери ледникового периода наверняка смогут содержаться в зоопарках.

Тот факт, что сейчас на планете климатические условия отличаются от тех, что были в ледниковом периоде, никак не помешает искусственному разведению. Что же касается возвращения в естественную среду обитания, то здесь ситуация сложнее. Тундростепей уже нет, и не очень понятно, где теперь может обитать мамонт или шерстистый носорог. Неизвестно, как эти животные поведут себя в степи и смогут ли они нормально питаться в тундре.

Однако есть несколько проектов, которые, возможно, в будущем решат эту проблему. Один из таких реализуется в России и называется «Плейстоценовый парк». На территории заповедника пытаются восстановить ту самую тундростепь. Туда уже заселили потомков животных ледникового периода и некоторые виды, сохранившиеся до нашего времени. Этот проект существует уже несколько лет, и, возможно, в такую зону можно будет поместить и мамонта.