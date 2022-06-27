«Большой детёныш»: в Канаде впервые нашли хорошо сохранившуюся мумию мамонтёнка

Старатели золотого прииска канадского Клондайка натолкнулись в толще вечной мерзлоты на мумию детёныша мамонта. Это первая подобная находка, сделанная в Канаде. Учёные отмечают хорошую сохранность останков. Мамонтёнок уже получил имя — Нун Чо Га, что в переводе с языка аборигенов означает «большой детёныш». По оценкам палеонтологов, находке может быть более 30 тыс. лет. Учёные уже определили, что Нун Чо Га — самка. Они предполагают, что детёныш погиб, отбившись от матери и увязнув в грязи.

Хорошо сохранившаяся мумия детёныша шерстистого мамонта была найдена рабочими золотых приисков канадского Клондайка. Об этом сообщается на сайте администрации территории Юкон, в которую входит Клондайк. Старатели обнаружили замороженную тушу, когда копали вечную мерзлоту.

«21 июня 2022 года на золотых приисках Клондайка в пределах традиционной территории общины Тшондэк-Хвэчин (коренная народность Юкона. — RT) найдено мумифицированное, почти целиком сохранившееся тело детёныша шерстистого мамонта. Для общины Тшондэк-Хвэчин и правительства территории Юкон эта находка имеет большое значение. Старейшины Тшондэк-Хвэчин назвали мамонтёнка Нун Чо Га (Nun cho ga), что в переводе с языка хэн (язык Тшондэк-Хвэчин. — RT) означает «большой детёныш», — говорится в сообщении.

Предварительный осмотр мумии позволил учёным предположить, что это самка. Нун Чо Га примерно такого же размера, как и мумия найденного в 2007 году в Сибири детёныша шерстистого мамонта по имени Люба. Возраст сибирской находки — около 42 тыс. лет. Что касается мумии Нун Чо Га, то учёные из Геологической службы Юкона и Университета Калгари предположили, что ей может быть более 30 тыс. лет.

«Нун Чо Га стала первым мумифицированным шерстяным мамонтом, которого удалось найти в Северной Америке практически целым и в наилучшей сохранности», — уточнили в администрации Юкона.

Участники съезда палеонтологов во время осмотра мамонтенка Любы, найденного в вечной мерзлоте в окрестностях Салехарда, 2007 год

РИА Новости

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Как заявил палеонтолог правительства территории Юкон доктор Грант Зазула, Нун Чо Га умерла во время последнего ледникового периода. Учёным удалось обнаружить в кишечном тракте мумии траву.

«Это даёт нам представление о том, что она делала в последние моменты своей жизни», — заявил учёный в комментарии CBC.

По его мнению, ситуация могла развиваться так: отойдя от своей матери, чтобы поесть травы и попить воды, мамонтёнок увяз в грязи, откуда уже не смог выбраться.

«И эти события — с момента увязания в грязи до погребения — прошли очень-очень быстро», — предположил Зазула.

По его словам, потребуются дни, недели и месяцы, чтобы всё осознать и вместе с общиной Тшондэк-Хвэчин решить, что делать с этой находкой и что она может поведать.

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Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Евгений Мащенко, это первая находка полной мумии мамонта, сделанная на территории Канады. Для сравнения: в России было сделано пять таких находок, три из которых имеют приблизительно такую же сохранность, как и найденный в Канаде детёныш мамонта.

По словам эксперта, в основном палеонтологические находки в Канаде делаются на территории Юкона, поскольку в регионе есть вечная мерзлота. Однако в Канаде толщина слоя вечной мерзлоты небольшая — менее метра. На севере и северо-востоке Евразии, в России вечная мерзлота может достигать многих метров в глубину на большой протяжённости. Именно поэтому на территории Канады редки находки хорошо сохранившихся останков крупных животных ледникового периода, таких как мамонты.

Напомним, в декабре 2021 года исследователи из США и Канады пришли к выводам, что обитавшие во время ледникового периода в Клондайке дикие лошади и шерстистые мамонты могли окончательно вымереть менее 6 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате расшифровки древних ДНК из местных отложений.

Однако пока учёным не удавалось собрать точные данные о популяции живших в Канаде мамонтов. Вся информация об этих вымерших животных была собрана в России, где находили не только замороженных детёнышей мамонтов, но и взрослых особей, пояснил Мащенко.

«Скорее всего мамонты, жившие на территории современного Юкона, были похожи на тех, которые жили в восточной Сибири. В те времена регулярно возникали сухопутные мосты, по которым животные могли двигаться в разных направлениях», — добавил эксперт.

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Как пояснил палеонтолог, уже доказано, что мамонты из северо-восточной Сибири переходили в Северную Америку по сухопутному Беринговому мосту и там скрещивались с местными видами.

Говоря об особенностях последней находки, сделанной в Юконе, Евгений Мащенко предположил, что учёные уже сделали томографию, раз они могут говорить о том, какой у найденного детёныша пол и какие внутренние органы сохранились.

«То, что в пищеварительном тракте была найдена трава говорит о том, что детёныш был не такой уж и маленький (по предположению Зузулы, возраст мамонтёнка — 30—35 дней. — RT). Насколько известно, детёныши мамонта переходили полностью на рацион взрослых в возрасте одного года», — подытожил эксперт.