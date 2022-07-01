Метаболизм и перья: почему динозавры не вымерли во время вулканических зим триасового периода

Учёные выяснили, как динозавры в конце триасового периода пережили вулканические зимы, приведшие к вымиранию многих видов животных. По мнению исследователей, динозавры адаптировались к суровому климату, поскольку задолго до глобальной катастрофы обитали в холодных районах планеты. Такие регионы сохранялись и во время триаса, доказать это помогли недавние геологические находки в китайской Джунгарской котловине. Там же были найдены следы динозавров, которые, как выяснилось, могли обитать среди снега и льда. Динозавры, согласно общепринятым представлениям, были теплолюбивы, однако в действительности, напоминают учёные, у них были высокий метаболизм и покрытое перьями тело, что позволяло выживать в условиях зимы.

Международная группа учёных доказала, что некоторые динозавры смогли приспособиться к холодному климату. Это позволило им выжить во время глобального похолодания, которое случилось на рубеже триасового (252—201 млн лет назад) и юрского (201—145 млн лет назад) периодов, считают исследователи. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Джунгарская котловина

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Прийти к таким выводам исследователям позволили недавние геологические находки, сделанные в Джунгарской котловине, расположенной в Китае. Речь идёт о следах динозавров, соседствующих с характерными геологическими отложениями, которые могли образоваться только в областях с низкими температурами и в присутствии льда.

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Ранее считалось, что во время триасового периода на Земле установился тёплый и равномерный климат, который сменился похолоданием только на границе с юрским периодом. Холода стали катастрофой для видов, обитавших в триасе: многие из них вымерли. До нового потепления, начавшегося в юрском периоде, дожили преимущественно динозавры, которые и стали впоследствии доминировать на планете. Однако учёные не могли найти ответа на вопрос, почему глобальное похолодание смогли пережить именно динозавры, ведь до недавнего времени считалось, что они были теплолюбивыми животными.

Авторы исследования считают, что разгадка заключается в том, что во время триаса на Земле сохранялись районы с холодным климатом. И в этих условиях обитали динозавры — это доказывают следы животных, найденные на побережье высохших озёр в Джунгарской котловине. Исследователи определили, что некоторые следы динозавры оставили во время триасового периода, до наступления вулканических зим, а другие — после.

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По мнению специалистов, динозавры, проживавшие на таких территориях, приспособились к холоду, поэтому смогли пережить глобальное похолодание, возникшее в результате извержения вулканов. Впоследствии динозавры стали доминировать на всей Земле в эпоху юрского периода.

«Существование динозавров в триасовый период всё время оставалось незамеченным. Основная причина того, что они в конце концов заняли доминирующее положение, очень проста: они, в сущности, были животными, приспособленными к низким температурам. Когда на всей планете произошло похолодание, они оказались готовы к этому, а остальные животные — нет», — отметил ведущий автор исследования, геолог Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете Пол Олсен.

Учёные также напоминают, что тела динозавров триасового периода были покрыты перьями и они, в отличие от многих других рептилий, были теплокровными и обладали быстрым метаболизмом. По мнению специалистов, эти факторы позволяли им выживать в суровых условиях.

«Суровые зимние периоды во время извержений вулканов могли стать причиной прихода холодов в тропики. Именно там, по всей видимости, произошло множество случаев вымирания крупных голых, беспёрых позвоночных. В то время как наши пернатые друзья, акклиматизированные к более холодным условиям в более высоких широтах, чувствовали себя нормально», — заключил соавтор исследования, геолог в Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Дэннис Кент.