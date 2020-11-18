Эволюционный потенциал: учёные опровергли теорию о начале вымирания динозавров до падения метеорита

Учёные из Великобритании не согласны с популярной среди некоторых палеобиологов гипотезой, что появление и распространение новых видов динозавров замедлилось ещё до падения астероида, который около 66 млн лет назад привёл к массовому вымиранию этих гигантов. Исследователи утверждают, что динозавры могли бы эволюционировать и дальше. В работе проанализирована родословная динозавров и использовано статистическое моделирование.

Британские исследователи из Батского университета и Музея естествознания Лондона не согласны с популярной среди палеобиологов гипотезой, что ещё до падения астероида, приведшего к массовому вымиранию динозавров, эти гиганты переживали эволюционный кризис. Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science.

Учёные исследовали набор известных на сегодняшний день генеалогических деревьев (кладограмм) динозавров и использовали статистическое моделирование для оценки их способности успешно размножаться и производить новые виды. До падения Чиксулубского метеорита, которое примерно 66 млн лет назад привело к уничтожению большинства видов на планете, динозавры не имели проблем в развитии и распространении, уверены британские исследователи.

«В предыдущих исследованиях других специалистов использовались различные методы, позволявшие сделать вывод о том, что динозавры вымерли бы в любом случае, поскольку к концу мелового периода их популяция находилась в упадке. Однако... этот вывод вовсе не так однозначен», — заявил ведущий автор исследования Джо Бонсор.

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По словам Боснора, при расширении набора данных и включении в исследование отрытых в последнее время «генеалогических деревьев» и различных типов динозавров можно сделать совершенно противоположный вывод. Если бы не Чиксулубская планетарная катастрофа, динозавры могли и дальше доминировать на Земле. Заявления о некоем кризисе в эволюции динозавров до этого события могут говорить о недостатке данных, уверен специалист.

«Неизбежные крупные погрешности в палеонтологической летописи и нехватка данных часто могут свидетельствовать о сокращении популяции каких-либо видов, что, однако, может не соответствовать реальному положению дел. Напротив, некоторые группы, такие как гадрозавры и цератопсы, процветали. Нет оснований полагать, что динозавры всё равно бы вымерли», — сказал Джо Бонсор.

Учёные отмечают, что только из-за падения астероида и последствий этого события произошло вымирание динозавров. И поэтому освободилось огромное количество экологических ниш. Их впоследствии заполнили млекопитающие, которые «перехватили пальму первенства» у динозавров и стали доминировать на планете.