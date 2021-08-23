На нервах: как работали сенсоры в челюсти тираннозавра рекса
- Скелет тираннозавра Рекса
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Учёные из Института исследований динозавров при Университете префектуры Фукуи в Японии выяснили, что у тираннозавра рекса были нервные окончания в нижней челюсти, позволяющие ему лучше распознавать отдельные части добычи. Исследование опубликовано в журнале Historical Biology.
Учёные использовали компьютерную томографию для анализа и реконструкции нижней челюсти тираннозавра рекса. Затем они сравнили свою реконструкцию с черепами других динозавров, а также ныне живущих крокодилов и птиц, смогли описать нейрососудистые каналы тираннозавра.
Исследователи определили, что нервные окончания нижней челюсти у тираннозавра функционировали как чувствительный сенсор, который помогал распознавать разные части добычи, в частности отличать мясо от костей.
«Следует отметить, что чувствительность морды у тираннозавра, вероятно, была не столь развитой, как у крокодилов, поскольку у тираннозавра, в отличие от современных крокодилов, нейрососудистый канал не занимала толстая нервная ткань. Тем не менее чувствительность морды тираннозавра значительно выше, чем у орнитисхийских динозавров, с которыми проводится сравнение в данном исследовании», — объясняет ведущий автор исследования, доктор Института исследований динозавров при Университете префектуры Фукуи Соитиро Кавабэ.
- Предполагаемое расположение нервов в нижней челюсти тираннозавра (оранжевый)
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К тому же учёные предположили, что такие нейрососудистые каналы присутствуют и в верхней челюсти тираннозавра.
«Настоящее исследование показывает, что в нижней челюсти тираннозавра, особенно в передней зубной кости, имеются нейрососудистые каналы со сложным ветвлением. Предположительно ветвящийся нейрососудистый канал столь же сложного строения должен присутствовать и в его верхней челюсти», — говорит Соитиро Кавабэ.
По словам исследователей, нервные окончания на челюстях тираннозавров также позволяли им поддерживать внутривидовое общение.