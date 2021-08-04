Бактерии-спасители: как микроорганизмы могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

Российские учёные в составе международной группы исследователей открыли два новых одноклеточных организма в озёрах Азии. По словам специалистов, изучение этих микроорганизмов позволит лучше понять процессы изменений ДНК и РНК, приводящих к серьёзным наследственным нарушениям, таким как болезнь Альцгеймера, а также создать новые препараты для лечения паразитарных заболеваний.

Учёные ТюмГУ и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в составе международного коллектива исследователей открыли два новых вида одноклеточных организмов в озёрах Азии. По мнению биологов, детальное изучение этих бактерий поможет модифицировать РНК, чтобы управлять вредными генетическими мутациями, а также лечить паразитарные заболевания. Об этом сообщается на сайте управления стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Исследователи обнаружили новый вид микроскопических одноклеточных организмов в пресных и солёных водах Индонезии, Вьетнама и Турции и выяснили, что у данных бактерий самое большое число нуклеотидных замен, или мутаций.

По словам учёных, эти микроорганизмы относятся к кинетопластидам — жгутиковым простейшим, которые обычно являются паразитами. Однако обнаруженные микробы оказались свободноживущими хищниками, поедающими другие организмы. Из этого учёные сделали вывод, что у некоторых патогенных организмов есть «мирные» сородичи, которых можно будет изучить в лабораторных условиях.

«Изучение одноклеточных может привести к новым, непредсказуемым результатам, которые обогатят наши знания о молекулярных механизмах функционирования клеток и начальных этапах эволюции биосферы. Всё это может найти применение в биотехнологиях и медицине», — сообщил заведующий лабораторией AquaBioSafe ТюмГУ, доктор биологических наук Денис Тихоненков.

По данным учёных, полученная информация может впоследствии помочь в редактировании и модификации РНК человека.

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«Чаще всего эти процессы (молекулярной модификации РНК. — RT) происходят в клетках одноклеточных организмов. Для чего им это нужно — до конца не понятно. Но понимание данных процессов и способность управлять ими очень пригодились бы человеку. Это позволит видоизменять нуклеиновые кислоты, чтобы на их матрице создавать белки с заданными и нужными нам свойствами. Учиться этому мы вполне можем у простейших, в том числе открытых в настоящем исследовании», — отметил Денис Тихоненков.

По мнению исследователей, дальнейшее изучение процессов изменения РНК и генетического материала на примере одноклеточных может сыграть важную роль в управлении вредными мутациями, которые приводят к возникновению наследственных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, а также помочь в разработке препаратов против различных паразитов.