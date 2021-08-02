Синтетика из отходов: учёные нашли замену природному гипсу

Российские учёные в составе международной группы исследователей создали синтетический гипс из промышленных отходов. По своим характеристикам, как утверждают разработчики, он превосходит природный аналог. Специалисты полагают, что синтетический гипс сможет стать заменой природному в строительной отрасли.

Учёные из НИТУ «МИСиС», Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Лимерикского университета Ирландии синтезировали синтетический гипс из отходов химических заводов и известняка. Об этом сообщается в издании Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

В ходе исследования учёные разработали способ получения синтетического гипса из отходов серной кислоты. Выяснилось, что по своим характеристикам синтетический гипс превосходит природный.

«В настоящее время закончены комплексные исследования и технико-экономическое обоснование по получению гипса из других отходов. Также разработан энергоэффективный способ получения ангидрита в одну стадию, минуя фазу образования гипса», — сообщил один из авторов исследования, сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский.

Учёные смешали серную кислоту из отходов производства с водой и известняком, в результате чего были получены образцы синтетического гипса трёх видов: строительный гипс, высокопрочное гипсовое вяжущее и ангидрит.

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Авторы исследования утверждают, что преимущество данного способа производства строительных гипсоматериалов из синтетического гипса в том, что он изначально синтезируется в виде порошка.

«Предложенный метод позволяет получать кристаллы необходимой формы и размеров в зависимости от предъявляемых требований к материалам, синтезированным на основе синтетического гипса», — отметил Валентин Романовский.

По словам учёных, синтетический гипс является перспективным гипсодержащим сырьём и может стать альтернативой натуральному гипсовому камню. Они также предполагают, что благодаря синтетическому гипсу снизятся затраты на электроэнергию за счёт упрощения технологии производства.

По мнению исследователей, данная разработка может полностью заменить природный гипс в странах, не имеющих достаточных запасов гипсового камня.