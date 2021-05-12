Стент для мопса: российские учёные создали имплант для лечения собак с коллапсом гортани

Российские учёные создали титаново-никелевый имплант, предназначенный для лечения собак с коллапсом гортани. Устройство представляет собой перфорированный стент, изготовленный из материала с эффектом памяти формы. Он поддерживает хрящи гортани в оптимальном положении и возвращает четвероногим пациентам возможность дышать. Эффективность разработки уже подтверждена на практике: импланты были успешно установлены двум мопсам. Сейчас исследователи заняты созданием более технологичного и экономичного образца с улучшенными характеристиками.

Учёные НИТУ «МИСиС» создали титаново-никелевый имплант, который позволяет лечить животных от тяжёлых форм коллапса гортани минимально инвазивным способом. Устройство уже успешно клинически испытано на собаках породы мопс, сообщили RT в пресс-службе вуза.

По инициативе ветеринарной клиники при онкологическом центре им. Н.Н. Блохина исследователи разработали имплант для лечения смертельно опасной патологии — коллапса гортани. Это заболевание, при котором из-за потери прочности и смещения хрящей гортани животные не могут дышать естественным образом. Ранее единственным способом лечения тяжёлой формы заболевания было наложение трахеостомы — специальной трубки, которая устанавливается через кожный покров в трахею в области шеи. Причём стома требует поддержания постоянной гигиены, чтобы не произошла её закупорка.

Медико-технические требования к новому импланту сформулировали ветеринары-хирурги. В качестве материала для такого устройства учёные выбрали сплав никелид титана с высоким содержанием никеля. По словам исследователей, изготовление полученного стента из вещества с эффектом памяти формы облегчает его установку и применение.

© НИТУ «МИСиС»

«Опытный образец представляет собой опорный каркас в форме эллиптического цилиндра, выполненного из перфорированной ленты никелида титана. Такое устройство принимает необходимую форму в интервале температур 38—45 °С», — рассказал один из авторов работы, магистрант кафедры обработки металлов давлением НИТУ «МИСиС» Дамир Ашимбаев.

«Установленный имплант поддерживает хрящи гортани в оптимальном положении, препятствуя перекрытию дыхательных путей и возвращая четвероногому пациенту возможность естественного дыхания», — добавил учёный.

В ходе первых клинических испытаний новые стенты получили два мопса. Как отмечают учёные, спустя 2,5 месяца после установки такого импланта наблюдается прорастание ткани сквозь перфорации и происходит его полная интеграция с гортанью.

По данным пресс-службы НИТУ «МИСиС», сейчас разработчики заняты поиском более технологичного дизайна стента для снижения себестоимости, а также отработкой технологии покрытия устройства пористым полимером для улучшения интеграции.