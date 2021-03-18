Без спиц и винтов: как российские исследователи создают биоразлагаемые импланты для фиксации костей
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Разработчики Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и веществам на базе МГТУ им. Баумана создают биоразлагаемые импланты для фиксации костей на основе полимерных материалов и минералов. Об этом сообщает пресс-служба НТИ.
Исследователи включили в состав нового материала полимер и кальцийсодержащий минеральный наполнитель, продукты разложения которого поглощаются клетками костной ткани. По задумке разработчиков, после установки импланты должны медленно (от полугода до двух лет) разлагаться в организме, незаметно подпитывать кальцием и фосфором восстанавливающиеся кости пациента и уступать им место. После растворения материала и излечения травмы не должно остаться никаких частей изначальной конструкции. Напомним, в настоящее время для фиксации костей используются винты и спицы, извлечение которых требует повторной операции.
Также отказ от металлических элементов позволит пациентам без проблем проходить МРТ-диагностику, отмечают разработчики.
«На данный момент проект находится на стадии научно-исследовательской разработки, прорабатываются механические свойства материала, его безопасность, возможность 3D-печати», — рассказывает директор Центра компетенций НТИ и Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ Владимир Нелюб.
В то же время учёные исследуют параметры, влияющие на скорость биодеградации будущего материала. В дальнейшем ожидается изучение продолжительности его растворения в среде, воспроизводящей условия внутри организма человека.
Предполагается, что новые импланты будут изготавливаться на заказ либо же клиники смогут самостоятельно печатать их на 3D-принтере. По словам исследователей, выход разработки на рынок ожидается через три — пять лет.