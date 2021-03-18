Без спиц и винтов: как российские исследователи создают биоразлагаемые импланты для фиксации костей

Российские разработчики создают минерально-полимерные импланты для фиксации костей. Такие материалы могут прийти на смену стандартным металлическим конструкциям, которые используются в настоящее время. Исследователи отмечают основное преимущество нового импланта: он полностью замещается костной тканью пациента. При этом никакие повторные операции для извлечения спиц или винтов уже не требуются. Выход имплантов на рынок ожидается через три — пять лет.

Разработчики Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и веществам на базе МГТУ им. Баумана создают биоразлагаемые импланты для фиксации костей на основе полимерных материалов и минералов. Об этом сообщает пресс-служба НТИ.

Исследователи включили в состав нового материала полимер и кальцийсодержащий минеральный наполнитель, продукты разложения которого поглощаются клетками костной ткани. По задумке разработчиков, после установки импланты должны медленно (от полугода до двух лет) разлагаться в организме, незаметно подпитывать кальцием и фосфором восстанавливающиеся кости пациента и уступать им место. После растворения материала и излечения травмы не должно остаться никаких частей изначальной конструкции. Напомним, в настоящее время для фиксации костей используются винты и спицы, извлечение которых требует повторной операции.

Также отказ от металлических элементов позволит пациентам без проблем проходить МРТ-диагностику, отмечают разработчики.

«На данный момент проект находится на стадии научно-исследовательской разработки, прорабатываются механические свойства материала, его безопасность, возможность 3D-печати», — рассказывает директор Центра компетенций НТИ и Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ Владимир Нелюб.

В то же время учёные исследуют параметры, влияющие на скорость биодеградации будущего материала. В дальнейшем ожидается изучение продолжительности его растворения в среде, воспроизводящей условия внутри организма человека.

Предполагается, что новые импланты будут изготавливаться на заказ либо же клиники смогут самостоятельно печатать их на 3D-принтере. По словам исследователей, выход разработки на рынок ожидается через три — пять лет.