Батарейки для интернета вещей: российские учёные создали элементы питания систем умного дома и носимой электроники

Исследователи НИТУ «МИСиС» разработали инновационные фотопреобразователи на основе наночастиц оксида никеля, которые преобразуют свет комнатных ламп в энергию для питания беспроводной маломощной электроники: фитнес-трекеров, умных часов, наушников и т. п. Эти батарейки способны работать при низком уровне освещённости, создаваемой искусственными источниками света. Учёные уверены, что такие элементы питания найдут применение в так называемом интернете вещей — системах умного дома и носимых гаджетах.

Молодые российские учёные НИТУ «МИСиС» разработали прототипы инновационных батареек с низким энергопотреблением, которые работают от комнатного освещения. Об этом сообщается в журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.

Разработка относится к типу перовскитных солнечных фотоэлектрических элементов, которые применяются в портативной электронике, в том числе в «интернете вещей» — системах «умного дома» и «носимых» гаджетах.

Используемые в составе батареек материалы с перовскитной решёткой дешевле и проще в производстве, чем более распространённые на сегодняшний день кремниевые кристаллы, заявляют учёные. К недостаткам кремниевых солнечных фотоэлементов также относят их зависимость от прямого солнечного света — при комнатном освещении их КПД снижается в 5 раз.

Однако, как отмечают исследователи, и у перовскитов есть существенные ограничения. В частности, при непрерывной работе батареек на основе оксида олова отмечается снижение значения максимальной мощности. Поэтому в новых перовскитных элементах питания учёные использовали другую добавку — наночастицы оксида никеля (NiO).

Для работы новых батареек достаточно стандартной интенсивности света 200–1000 люкс, создаваемой комнатными лампами

© НИТУ «МИСиС»

По данным учёных, для работы их батареек достаточно стандартной интенсивности света 200—1000 люкс, создаваемой искусственными источниками света, такими как светодиоды и галогенные лампы. Новые фотоэлементы преобразуют свет ламп в электрическую энергию без потери производительности, а вырабатываемой ими мощности достаточно для питания беспроводных электронных устройств, таких как фитнес-трекеры или умные часы.

«В этой работе мы показываем, что перовскитные солнечные элементы могут быть реализованы с использованием NiO. Для создания модулей мы использовали обычный высокотемпературный (300°C) и низкотемпературный (<100°C) процессы. Полученной мощности хватит для мелких датчиков и даже для наушников и беспроводной клавиатуры», — рассказала один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Татьяна Комаричева.

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По её информации, полученный коллективом прототип площадью всего 5 см² позволил обеспечить энергией беспроводной датчик Bluetooth Low Energy (BLE), предназначенный для передачи данных о температуре, давлении и влажности в помещении.

Также, уверены разработчики, их разработка легко масштабируется. Потенциально новые фотомодули можно будет использовать для питания «умных» банковских карт, пультов управления бытовой техникой, компьютерных мышей и клавиатур, маломощной техники типа кухонных весов.

Как сообщила пресс-служба НИТУ «МИСиС», в настоящее время исследователи продолжают лабораторные испытания созданных прототипов.