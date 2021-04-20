Батарейки для интернета вещей: российские учёные создали элементы питания систем умного дома и носимой электроники
- © НИТУ «МИСиС»
Молодые российские учёные НИТУ «МИСиС» разработали прототипы инновационных батареек с низким энергопотреблением, которые работают от комнатного освещения. Об этом сообщается в журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.
Разработка относится к типу перовскитных солнечных фотоэлектрических элементов, которые применяются в портативной электронике, в том числе в «интернете вещей» — системах «умного дома» и «носимых» гаджетах.
Используемые в составе батареек материалы с перовскитной решёткой дешевле и проще в производстве, чем более распространённые на сегодняшний день кремниевые кристаллы, заявляют учёные. К недостаткам кремниевых солнечных фотоэлементов также относят их зависимость от прямого солнечного света — при комнатном освещении их КПД снижается в 5 раз.
Однако, как отмечают исследователи, и у перовскитов есть существенные ограничения. В частности, при непрерывной работе батареек на основе оксида олова отмечается снижение значения максимальной мощности. Поэтому в новых перовскитных элементах питания учёные использовали другую добавку — наночастицы оксида никеля (NiO).
- Для работы новых батареек достаточно стандартной интенсивности света 200–1000 люкс, создаваемой комнатными лампами
- © НИТУ «МИСиС»
По данным учёных, для работы их батареек достаточно стандартной интенсивности света 200—1000 люкс, создаваемой искусственными источниками света, такими как светодиоды и галогенные лампы. Новые фотоэлементы преобразуют свет ламп в электрическую энергию без потери производительности, а вырабатываемой ими мощности достаточно для питания беспроводных электронных устройств, таких как фитнес-трекеры или умные часы.
«В этой работе мы показываем, что перовскитные солнечные элементы могут быть реализованы с использованием NiO. Для создания модулей мы использовали обычный высокотемпературный (300°C) и низкотемпературный (<100°C) процессы. Полученной мощности хватит для мелких датчиков и даже для наушников и беспроводной клавиатуры», — рассказала один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Татьяна Комаричева.
По её информации, полученный коллективом прототип площадью всего 5 см² позволил обеспечить энергией беспроводной датчик Bluetooth Low Energy (BLE), предназначенный для передачи данных о температуре, давлении и влажности в помещении.
Также, уверены разработчики, их разработка легко масштабируется. Потенциально новые фотомодули можно будет использовать для питания «умных» банковских карт, пультов управления бытовой техникой, компьютерных мышей и клавиатур, маломощной техники типа кухонных весов.
Как сообщила пресс-служба НИТУ «МИСиС», в настоящее время исследователи продолжают лабораторные испытания созданных прототипов.