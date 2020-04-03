В Красную книгу России занесли новые виды животных и птиц

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Список животных и птиц в Красной книге России расширился впервые за 23 года.
В Красную книгу России занесли новые виды животных и птиц
  • Песец
  • Pixabay
  • © skeeze

Как передаёт ОТР со ссылкой на Министерство природы, в Красной книге появились 14 видов млекопитающих, в том числе песец, черношапочный сурок, крапчатый суслик, полосатая гиена, каспийский тюлень и плотоядная косатка.

Также в Красную книгу России занесены 29 видов птиц. Среди них чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, очковая и сибирская гаги, камчатский тетеревятник, большая белая куропатка и чернобрюхий глухарь.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.

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