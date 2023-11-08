«Жертвуют собой»: учёные открыли способность паразитических личинок разделять «полномочия» ради общего успеха
Зоологи открыли способность паразитов эксплуатировать друг друга
- Колония церкарий
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Российские учёные из Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН совместно с иностранными коллегами открыли новую форму существования паразитических червей из класса Трематоды. Выяснилось, что личинки паразитов способны «эксплуатировать» друг друга в рамках большой колонии, путешествующей по морским просторам. Об этом RT сообщила пресс-служба СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Сделать открытие зоологам позволила случайная находка известного японского подводного фотографа Рио Минемизу, который сначала снял, а затем и поймал в водах у берегов острова Окинава странное существо. Оно напоминало шар, который активно передвигался в воде, двигая десятками отростков. Дайвер-фотограф передал загадочный образец научному сообществу. Определить, что находка представляет собой колонию личинок паразитических червей, смогли в ЗИН РАН СПбГУ.
- Церкария
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Трематоды — паразитические черви с многоступенчатым жизненным циклом. На каждом этапе животное меняет «хозяина», а также само претерпевает изменения, пока не пройдёт путь от яйца до взрослой особи.
На одном из промежуточных этапов трематоды становятся личинками — церкариями. Церкарии плавают в воде в поисках следующего «хозяина», на котором смогут паразитировать. Что интересно, личинки сначала проникают в мелких морских беспозвоночных, чтобы использовать их в качестве «наживки» для привлечения более крупных животных.
Для привлечения будущих жертв церкарии способны сцепляться в группы, образуя колонию. Такое скопление личинок привлекает внимание рыб больше, чем одиночные церкарии. Это повышает шансы церкарий попасть в организм будущего «хозяина».
Находка японского фотографа позволила зоологам впервые наблюдать колонию церкарий, состоящую из личинок разных видов червей класса Трематоды. Однако это стало не единственным открытием. Выяснилось, что в рамках колонии между личинками формируется своеобразное «разделение труда».
«Внутри этой колонии можно наблюдать принципиальное разделение функций — условно мы назвали два типа церкарий «матросы» и «пассажиры». «Матросы» крупнее, и именно они позволяют агрегату (колонии) передвигаться, тогда как «пассажиры» неактивны, пока не попадут в нового хозяина. Что происходит с «матросами» после заражения второго промежуточного хозяина, ясно не до конца, и, возможно, продолжать свою жизнь в нём они не могут. Таким образом, получалось бы, что «матросы» жертвуют собой ради того, чтобы «пассажиры» продолжили своё развитие», — пояснила RT ассистент кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Дарья Крупенко.