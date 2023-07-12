Педиатр Морозова посоветовала не купаться в непроверенных водоёмах из-за риска заболеть

Старший педиатр «АО Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова предупредила, что купание в пресных водоёмах может быть опасно для здоровья.

Самая распространённая проблема связана с паразитами, такими как лямблии, которые могут попасть в организм через заражённую воду, если проглотить её во время купания, сообщила врач в беседе с РИАМО.

«Помимо этого, в пресных водоёмах можно заразиться педикулёзом: вши особенно любят чистые волосы и не боятся воды», — уточнила Морозова.

Купальщики также могут заболеть церкариозом (шистосоматидный дерматит, или «зуд купальщиков»). Это острое паразитарное заболевание, возникающее при поражении кожи личинками плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах, предупредила специалист.

Кроме того, есть опасность заболеть сальмонеллой, подхватить ротавирусную инфекцию или иное опасное вирусное заболевание, заключила Морозова.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.