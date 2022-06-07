«Закономерности развития культур»: археолог — о расселении первых людей на территории современной России

Первые люди вида Homo sapiens появились на территории современной России около 40 тыс. лет назад. Другие виды обитали здесь с глубокой древности — отдельные находки датируются 2 млн лет. Об этом в интервью RT рассказал старший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии РАН, кандидат исторических наук Константин Гаврилов. По его словам, древние люди активно расселялись и на севере, даже за полярным кругом. Он также отметил, что культурные особенности современных наций и стран начали складываться ещё во время каменного века — об этом говорят находки, сделанные учёными в различных регионах.

— Константин Николаевич, когда на территории современной России появились первые люди нашего вида — Homo sapiens?

— Судить об этом наука может по возрасту самых древних погребений людей нашего вида, найденных на территории России, а также по материальной культуре археологических памятников, которая ассоциируется с людьми современного вида. Самое известное — это погребения людей, найденные на стоянке Сунгирь, а также на стоянках Костёнковско-Борщёвского палеолитического региона.

Методом радиоуглеродной хронологии было установлено, что наиболее ранние палеоантропологические находки на европейской территории России имеют возраст от 32 до 26 тыс. лет от наших дней. А в Сибири и на горном Алтае были найдены ещё более древние останки, которым более 40 тыс. лет.

При этом есть археологические находки, свидетельствующие о распространении материальной культуры, которая могла быть создана людьми современного вида, в начальный период верхнего палеолита (40—12 тыс. лет назад. — RT). Хотя найденные предметы материальной культуры нельзя напрямую соотнести с первыми людьми современного облика, всё же такую связь можно предположить. Соответственно, мы можем говорить о появлении первых Homo sapiens sapiens (подвид Homo sapiens, современные люди. — RT) в европейской части современной России примерно 40 тыс. лет назад или несколько древнее. Можно предположить, что примерно в эту же эпоху они появились и на Алтае.

Каменные орудия древнейшего человека, найденные при раскопках в урочище Диринг-Юрях

РИА Новости

© В. Журавлев

— В 2020 году в Кушевате, расположенном примерно в 150 км южнее Салехарда, учёные нашли в отложениях древнего ручья кости со следами обработки. Их исследовали методом масс-спектрометрии. Оказалось, что находке 20—40 тыс. лет. Утверждается, что это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тыс. лет назад. Прежде считалось, что в этот период регион был покрыт ледником. Есть ли какой-то научный консенсус по поводу того, когда первые люди появились в северных регионах России? И что могло заставить их мигрировать в такие суровые условия?

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— Прежде всего отмечу, что об этой находке изначально писали только в СМИ, научных публикаций на эту тему пока я не видел. Что касается последних данных о возрасте находки, то они особых возражений не вызывают. Это не единственная находка такого рода, сделанная в северных широтах. Более того, известны памятники каменного века, найденные за полярным кругом и относящиеся к древнекаменному веку. Таких находок было сделано несколько в российских северных широтах. Например, в Республике Коми известен памятник Мамонтова Курья, расположенный за полярным кругом и имеющий радиоуглеродный возраст более 37 тыс. лет назад.

Несколько южнее находится стоянка Бызовая (около 32 тыс. лет от наших дней). Хотя она расположена южнее полярного круга, но всё равно это северные широты.

Самые поразительные находки были сделаны в Якутии — например, Янская стоянка, датируемая возрастом около 32 тыс. лет — время раннего верхнего палеолита. Причём эта стоянка также расположена за Северным полярным кругом.

Также в Якутии находится самая известная среди любителей древности стоянка Диринг-Юрях. По поводу возраста этого памятника ведутся дискуссии, но в любом случае он древнее не только эпохи верхнего палеолита, но и среднего палеолита, речь идёт об очень давней архаике, сопоставимой с ранним палеолитом. Так что в северных широтах люди обитали ещё в глубокой древности.

Археологические работы в Денисовой пещере

РИА Новости

© Александр Кряжев

— Останки каких видов людей у нас находили, кроме денисовцев и неандертальцев? Какие виды преобладали в России до активного распространения Homo sapiens? И насколько густо была населена территория в эпоху каменного века?

— Во-первых, у нас находят погребения людей современного облика, Homo sapiens sapiens. Есть погребения и неандертальцев — их находили в Крыму, на Северном Кавказе, на Алтае. Также нашли останки денисовцев. Денисовский человек своё название получил по названию Денисовой пещеры, расположенной на Алтае.

По сути, наши представления о расселении людей тех эпох пока что отражают скорее степень изученности территорий, а не реальную картину. Территории огромны, специалистов мало, а история исследований насчитывает 150 лет — это не так много.

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Поэтому мы пока не знаем многих вещей, включая реальную плотность населения в палеолите даже в европейской части России. Можно только сказать, что плотность расселения в палеолите была ниже, чем в неолите, об этом свидетельствует частота археологических находок разных эпох. Чем эпоха ближе к нашему времени, тем больше памятников мы находим. Однако на это также влияют условия, в которых залегали культурные слои этих памятников, их сохранность. Самые древние стоянки людей располагались в иных, по сравнению с современными, топографических и природно-климатических условиях. Рельеф местности с тех пор сильно менялся, что приводило к интенсивному разрушению стоянок. В целом же можно сказать, что на территории современной России пока известно меньше палеолитических памятников, чем в Западной Европе. При этом наши стоянки по объёму и качеству сохранившегося материала не уступают западноевропейским аналогам.

— Вы уже упомянули стоянку Диринг-Юрях в Якутии, которую датировали то в 2 млн лет, то в 300 тыс. лет. Пришли ли научные круги в итоге к консенсусу? И что можно сказать о внетропической теории прародины человека, согласно которой первые люди появились не в Африке?

— Теория внетропической родины человека сейчас в научном мире уже не обсуждается, с ней изначально практически никто из серьёзных учёных не соглашался. При этом сам по себе памятник Диринг-Юрях чрезвычайно интересный, найденные там артефакты очень древние. Споры по поводу определения их возраста ведутся до сих пор, пока что нет устоявшейся точки зрения. Единственное, в чём научное сообщество пришло к определённому консенсусу, это в том, что данную стоянку нельзя датировать 2 млн лет, как оценивали открывшие этот памятник исследователи. В то же время и оценки американского учёного Майкла Уоттерса, который в 1990-х определил возраст Диринг-Юряха в пределах 270—360 тыс. лет, тоже сейчас оспариваются некоторыми специалистами. Дело в том, что для анализа, проведённого Уоттерсом, образцы брались не из места раскопок, где были найдены наиболее архаичные по облику артефакты, а в стороне от неё.

Раскопки стоянки древнего человека Диринг-Юрях

РИА Новости

© Журавлев В.

В настоящее время сотрудники географического факультета МГУ участвуют в проекте, который, как они надеются, может поставить точку в этих спорах. Они используют особый метод датирования космогенных радионуклидов, который определяет возраст геологических пород, в которых были найдены артефакты, а также породу, из которой изготовлены артефакты. Данный метод позволяет определять возраст отложений вплоть до нескольких миллионов лет.

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Очень надеюсь, что проект увенчается успехом и коллеги смогут уточнить возраст находок из Диринг-Юряха. В любом случае речь идёт о сотнях тысяч лет — очень большом отрезке времени, особенно если учесть северное расположение этого памятника. Можно точно говорить о том, что в северных широтах в своё время обитали люди, не относившиеся к нашему антропологическому виду. Это очень интересно, поскольку свидетельствует о больших адаптивных возможностях, которыми обладали люди, не относившиеся к виду Homo sapiens.

— Сколько времени на территориях современной России длился каменный век? Какие орудия пришли на смену каменным и как это происходило?

— Самые древние находки на территории современной России были сделаны в Дагестане, их возраст оценивается примерно в 2 млн лет. В среднем, каменный век завершился примерно к III тыс. до н. э. и делился на три периода — палеолит, мезолит и неолит. Суммарно каменный век длился очень долго — согласно последним научным представлениям, многие сотни тысяч и миллионы лет. При этом напомню, что научные представления постоянно меняются и то, что сейчас признаётся истиной, может быть подвергнуто сомнению в будущем. Однако уже ясно, что эпоха каменного века — самая длительная в истории человечества.

Что касается смены эпох, то каменные орудия продолжали делать и применять даже в железном веке, там, где было мало металла. И как правило, из металла делали в первую очередь оружие, а не бытовые орудия. Изначально изготовление металлических предметов концентрировалось в какой-то одной местности, где возникали своеобразные производственные центры. Оттуда металлические предметы уже распространялись на другие территории.

Находки из Денисовой пещеры

РИА Новости

© Александр Кряжев

— Есть ли какие-то уникальные отличия у российских находок времён каменного века? Или человеческая культура, включая первые произведения искусства, тогда была более универсальной, чем сейчас?

— На территории очень крупных регионов (даже континентов) находки очень похожи — от каменных орудий до произведений искусства. Например, на территории Европы эти предметы имеют явное сходство, вплоть до Уральских гор. При этом внутри таких единых территорий всё же чётко прослеживаются и региональные отличия. Например, памятники культуры каменного века, сделанные в Западной, Центральной и Восточной Европе, имеют характерные региональные отличия, как и в Средиземноморье. Во многом это членение перекликается с современными культурно-историческими региональными границами.

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Это поразительно, но это факт. Так что уже тогда прослеживались некие общие закономерности развития разных культур — с поправкой на особенности той эпохи, конечно.

Ещё более разнообразно, чем бытовая культура, искусство каменного века. Например, древнее европейское искусство сильно отличается от артефактов Сибири или Австралии. Именно в предметах искусства наблюдаются самые яркие отличия.

— Вы руководите Хотылёвской археологической экспедицией ИА РАН. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Можно ли сделанные там находки причислить к археологической культуре по аналогии с именьковской, пеньковской и другими культурами?

— Да, раскопки ведутся в районе села Хотылёво, оно расположено недалеко от Брянска, в Брянской области. Здесь находится несколько стоянок каменного века, объект был открыт брянским краеведом и археологом Фёдором Михайловичем Заверняевым. Один из памятников — «Хотылёво-1» относится к эпохе среднего палеолита, это эпоха неандертальцев, а второй памятник, «Хотылево-2», — это уже верхний палеолит. Наша экспедиция раскапывает стоянку «Хотылёво-2», которая изучалась Заверняевым с 1969 по 1981 год, потом был перерыв. Наша экспедиция ведёт там исследования с небольшими перерывами, с 1993 года по настоящее время. Изучена довольно большая площадь стоянки, памятник имеет возраст от 23 до 21 тыс. лет.

Для этого периода характерны очень яркие произведения искусства малых форм. Самые интересные из них — скульптурные фигурки обнажённых женщин. Как правило, они достаточно тучные либо же беременные, хотя встречаются изображения и стройных фигур. Во время наших раскопок была найдена, например, двойная статуэтка из мела — две женские статуэтки, стоящие плечом к плечу, а также одна женская фигура, вырезанная из бивня мамонта. А в 2020 году мы нашли также одну мужскую фигурку — такие скульптуры большая редкость.

Люди каменного века

© Wikimedia commons

— Какими были древние люди на самом деле, насколько они соответствовали современным представлениям о них?

— Во-первых, это были разумные люди, которые жили семьями, воспитывали детей. Да, внешне они от нас отличались, например неандертальцы. Но если бы такого человека причесать, побрить и одеть в современный костюм, он вряд ли привлёк бы особенное внимание наших современников. В целом у неандертальцев и других древних видов людей было отличное от нашего строение черепа, они были более коренастые, низкорослые. Однако они не ходили на полусогнутых ногах, как это иногда изображают, а передвигались так же, как и мы.

Более того, есть множество доказательств, что для них было характерно символическое поведение, они изготавливали украшения, наносили на предметы символические знаки. Неандертальцы хоронили своих сородичей — следовательно, у них были религиозные представления о жизни после смерти. В целом это были полноценные в интеллектуальном смысле люди, мало отличимые от нас. Однако у них не было научных знаний, культурного и исторического опыта, который имеет современное человечество. Да и жили они, конечно, недолго — около 30 лет. Но не из-за генетических отличий, а из-за суровых условий жизни и постоянного тяжёлого труда.