На острове Няша: российские археологи обнаружили в Томской области редкие артефакты эпохи неолита

Российские археологи обнаружили редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша в Томской области. Среди находок — каменные ножи, наконечники стрел и копий, орудие для изготовления древков и остатки керамической посуды. Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней человеческим лицом. Предположительный возраст находок — 6—8 тыс. лет. По словам исследователей, все предметы хорошо сохранились благодаря тому, что находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на многие тысячелетия.

Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета обнаружили редкие артефакты эпохи неолита в Иштанской протоке реки Томь на острове Няша. Об этом сообщили RT в пресс-службе ТГУ.

По предположениям археологов, на острове Няша (в переводе с сибирско-татарского языка — топь, грязь) должны были находиться артефакты, оставленные местным населением несколько тысяч лет назад. В первую экспедицию на остров учёным ничего обнаружить не удалось. Однако во второй раз, когда уровень воды в реке Томи понизился до исторического минимума, учёные обнаружили на прибрежной территории острова древние предметы.

Среди находок — каменные ножи, наконечники стрел и копий, орудие для изготовления древков (рукоять для оружия. — RT) и большое количество остатков керамической посуды. Общий вес найденных предметов — около 100 кг. Самым удивительным артефактом, найденным учёными, стала окаменевшая кость с вырезанным на ней человеческим лицом.

Каменный наконечник стрелы

© Томский государственный университет

«Самым уникальным из найденных объектов, безусловно, является суставная кость какого-то крупного животного (возможно, лося или оленя) с ликом человека. Черты лица вырезаны очень искусно. Удивительно, что этот объект не только сохранился, но и находится в таком хорошем состоянии, ведь обычно органика плохо сохраняется. Ранее на территории Томской области находили кости, на которых были вырезаны животные, но изображения людей ни разу не встречались. Предположительно, возраст наших находок — 6—8 тыс. лет. Определить его точнее позволит изучение артефактов», — поясняет в беседе с RT сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Юлия Квасница.

Как отмечают учёные, все артефакты хорошо сохранились благодаря тому, что находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на несколько тысячелетий.

По словам археологов, в местах обнаружения древних предметов нет никаких признаков, указывающих на долговременное проживание людей. Учёные предполагают, что в прошлом наши предки приходили к реке, чтобы рыбачить и охотиться, когда уровень воды был подходящим.