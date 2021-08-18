«Поможет оценить богатство нашей страны»: опубликована электронная карта археологических памятников России
- Электронная карта «Археологические памятники России» / Волконский дольмен в Сочинском национальном парке
- © archaeolog.ru / РИА Новости
Учёные из Института археологии РАН открыли доступ к электронной карте «Археологические памятники России» всем желающим. Об этом сообщает пресс-служба ИА РАН.
Над созданием карты, на которой бы хранились данные обо всех российских археологических открытиях, учёные задумывались ещё в царской России.
«Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники, — одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времён первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учёта и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении». Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределённостью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы», — отметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Присвоение паспортов памятникам культуры началось в советское время, в 1972 году. В начале 1990-х Институт археологии РАН продолжил систематизировать данные об археологических объектах.
- Электронная карта «Археологические памятники России»
- © archaeolog.ru
Новые технологии помогли учёным решить проблему по сбору информации о памятниках археологии. В 2014 году начались разработки по созданию общенациональной электронной археологической карты. Для неё была создана автоматизированная система обработки информации и база данных, в которую внесены сведения о памятниках из научных отчётов, хранящихся в архиве ИА РАН.
Электронная карта «Археологические памятники России» была создана в 2016 году, но доступ к ней был только у исследователей Института археологии РАН. Сейчас учёные решили предоставить его всем желающим. Особенно карта будет интересна людям, которые увлекаются историей и археологией России, считают исследователи.
«Карта может быть полезна преподавателям истории, студентам, школьникам и сотрудникам органов охраны памятников, так как содержит подробные сведения об объектах археологического наследия на территории нашей страны», — отметила руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова.
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- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
На 2021 год в базе данных хранится информация о различных памятниках культуры, которые археологи исследовали на территории нашей страны на протяжении многих лет. К некоторым объектам даже привязаны гиперссылки на научные отчёты об исследовании памятника, на связанные с ним новости и так далее. На сегодня таких объектов более 42,5 тыс., и данные обновляются каждый день.
По словам учёных, когда все объекты появятся на карте, можно будет решить множество археологических задач.
«Карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России «невидима» — её составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить всё богатство археологического наследия нашей страны и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем своё прошлое», — отмечает Ольга Зеленцова.
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