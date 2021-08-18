«Поможет оценить богатство нашей страны»: опубликована электронная карта археологических памятников России

Российские учёные открыли доступ к электронной карте «Археологические памятники России» для всех желающих. На сегодняшний день она объединяет данные о более чем 42,5 тыс. российских археологических объектов. По словам создателей, работа над систематизацией данных об археологических памятниках России ведётся уже около 50 лет. Специалисты считают, что новая карта поможет людям узнать больше об объектах отечественного культурного наследия.

Учёные из Института археологии РАН открыли доступ к электронной карте «Археологические памятники России» всем желающим. Об этом сообщает пресс-служба ИА РАН.

Над созданием карты, на которой бы хранились данные обо всех российских археологических открытиях, учёные задумывались ещё в царской России.

«Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники, — одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времён первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учёта и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении». Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределённостью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы», — отметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Присвоение паспортов памятникам культуры началось в советское время, в 1972 году. В начале 1990-х Институт археологии РАН продолжил систематизировать данные об археологических объектах.

Электронная карта «Археологические памятники России»

© archaeolog.ru

Новые технологии помогли учёным решить проблему по сбору информации о памятниках археологии. В 2014 году начались разработки по созданию общенациональной электронной археологической карты. Для неё была создана автоматизированная система обработки информации и база данных, в которую внесены сведения о памятниках из научных отчётов, хранящихся в архиве ИА РАН.

Электронная карта «Археологические памятники России» была создана в 2016 году, но доступ к ней был только у исследователей Института археологии РАН. Сейчас учёные решили предоставить его всем желающим. Особенно карта будет интересна людям, которые увлекаются историей и археологией России, считают исследователи.

«Карта может быть полезна преподавателям истории, студентам, школьникам и сотрудникам органов охраны памятников, так как содержит подробные сведения об объектах археологического наследия на территории нашей страны», — отметила руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе

РИА Новости

© Владимир Астапкович

На 2021 год в базе данных хранится информация о различных памятниках культуры, которые археологи исследовали на территории нашей страны на протяжении многих лет. К некоторым объектам даже привязаны гиперссылки на научные отчёты об исследовании памятника, на связанные с ним новости и так далее. На сегодня таких объектов более 42,5 тыс., и данные обновляются каждый день.

По словам учёных, когда все объекты появятся на карте, можно будет решить множество археологических задач.

«Карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России «невидима» — её составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить всё богатство археологического наследия нашей страны и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем своё прошлое», — отмечает Ольга Зеленцова.