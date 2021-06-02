«Формируем свою школу»: российский археолог об исследованиях и находках на русских участках в Палестине

2 июня 2010 года в городе Иерихон на Западном берегу реки Иордан начала работу Российско-палестинская экспедиция Института археологии РАН. За это время учёные провели исследования на исторических русских участках ключевой агломерации древних культур Святой Земли. Об этом в интервью RT рассказал руководитель экспедиции, член-корреспондент РАН Леонид Беляев. По словам археолога, Россия смогла вернуться к полноценным исследованиям в Палестине, начатым в XIX веке. В числе находок российских учёных — объекты древней архитектуры, а также коллекция византийских и ранних арабских артефактов из керамики, стекла и металла. После снятия коронавирусных ограничений работа экспедиции будет продолжена, уверен исследователь.

— Вы уже много лет руководите Иерихонской экспедицией Института археологии РАН. Почему для исследований была выбрана Святая земля?

— Наша экспедиция проработала десять лет. В 2010 году, 2 июня, мы начали, а в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса работу пришлось свернуть. Всё это дело было достаточно новым для российских учёных. Мы обработали значительное количество материала, издали и подготовили много книг.

Почему Иерихон? Никакая серьёзная современная страна не может обойтись без того, чтобы иметь собственную школу, изучающую древности Святой земли. Такая весьма почтенная школа есть у американцев, есть и более старые: английская, немецкая, французская. Все они работают сейчас вместе с израильскими археологами. В Израиле тоже выросла прекрасная археологическая школа.

— Такой интерес к региону вызван тем, что это — колыбель цивилизаций и родина мировых религий?

— Именно. Причём это вопрос как научный, так и политический. Как рождались авраамические религии, как в целом сложился наш современный интеллектуальный мир? Потому и нельзя брать для исследований Святой земли материалы целиком из чужих рук. Всё-таки нужно иметь и собственную лабораторию, иметь возможность увидеть всё собственными глазами, чтобы делать правильные выводы. Мы формируем свою школу, которая и собирает, и изучает материалы на месте.

— Что собой представляет Иерихонский оазис?

— Представьте, что это не такой маленький оазис в три пальмы, как у Лермонтова. Это громадная часть долины, по-арабски Гхор, где Иордан впадает в Мёртвое море. Это территория десятков и сотен крупных археологических памятников, доисторический библейский и исторический Иерихон. Там же, немного поодаль, — дворцы царя Ирода, который был великим строителем.

Тот Иерихон, который мы изучаем сейчас, — это район арабского города, который стоит на месте римского и византийского городов. Это гигантская агломерация памятников, в которой русские участки находятся в разных концах современного Иерихона.

Археологически выявляется даже наше присутствие на Святой земле в XIX веке, и оно не менее интересно.

Раскоп Иерихонской экспедиции 2019 года

© Институт археологии РАН

— До появления вашей экспедиции у российских учёных не было возможности работать в Палестине?

— В большом мировом оркестре наш голос практически не звучал. Писались сочинения, шла работа с письменными памятниками, художественными древностями. Работало даже в советское время Палестинское общество. Но мы всё получали из вторых рук. А без полевой археологии здесь обойтись нельзя.

Кстати, необходимость иметь собственную школу хорошо понимали и наши предшественники. В России с середины XIX века предпринимались попытки создать археологический институт в Иерусалиме. Так что наша экспедиция возобновила традицию русского присутствия в археологии Палестины, оборванную после 1917 года.

— С чего началась работа вашей экспедиции?

— Уже в конце XX века стало понятно, что наша наука о Древнем Востоке как часть формирования нашего собственного менталитета требует дополнительных знаний. В начале XXI века Россия получила для исследования русские участки, которыми наша страна когда-то владела. Так мы вернулись и возобновили археологическую традицию, которая существовала до 1917 года.

— Что представляют собой эти русские участки?

— Во второй половине XIX века Палестина была частью османской Турции. Русское правительство и церковь всеми правдами и неправдами добыли там несколько десятков земельных владений: от центра Иерусалима, где сейчас стоит Александровское подворье, по всей Святой земле. На них и сформировалась паломническая инфраструктура, строились здания европейского стиля. Преимущественно общины, гостиницы разного класса, столовые и школы. Это было турецкое захолустье, арабские деревни, где были серьёзные проблемы с медициной и со всем остальным.

Нужно было обязательно создавать собственную паломническую структуру. Мы как бы продолжили традицию, которая была заложена монахами Средневековья.

— Только, в отличие от богословов прошлого, вы уже пришли в Палестину как историк, обладая профессиональным современным инструментарием.

— Теологи прошлого тоже были историками, это была священная история. Они формировали систему древностей, трактовавшую события Библии, Евангелия. В то время тысячи православных людей посещали Палестину с паломническими целями, это были буквально толпы, гигантские караваны. Россия даже приобрела почитаемый мамврийский дуб в Хевроне, где, согласно Библии, Аврааму явилась Святая Троица.

На двух русских участках Иерихона уже были в XIX веке найдены интересные памятники древности.

Работа с керамикой, 2019 год

© Институт археологии РАН

— И именно на этих двух русских участках вы работали? Что удалось обнаружить?

— Да, здесь сразу началась работа. Мы впервые начали системное изучение византийского периода в Иерихонском оазисе. В Иерихоне хорошо изучены памятники времён неолита, бронзового, железного веков. Средневековье же было известно плохо. Исламская археология более развита, а вот византийская, то есть наши культурные корни, была несколько заброшена.

Именно на наших двух участках обнаружились хорошие памятники именно византийского периода со шлейфом раннеисламского.

Мы вернулись на эти заросшие раскопы. Поначалу даже никто не верил, что там можно продолжить работу. В итоге нам удалось собрать за полгода прекрасную коллекцию предметов, её хватило на маленький музей, на экспозицию на нашем новом участке в Иерихоне.

Кувшин XIII—XV вв. в момент находки

© Институт археологии РАН

Нам очень повезло. Наши предшественники нашли часть большого монастырского комплекса VI века, там мозаика великолепная, разноцветная, очень высокого качества. Получается, мы её снова нашли, ведь она считалась уже не существующей.

Там же оказался роскошный производственный керамический и металлургический комплекс позднего византийского времени и раннего арабского. Это был город, где была масса монастырей с очень развитым производством высокого класса.

Есть архитектура монументальная, есть хорошие архитектурные детали. Есть и богатые находки самого разного рода: например, бронзовые предметы, такие как церковные лампы, кадильницы.

Остатки полихромной и белой мозаики на полу комнаты галереи византийского периода

© Институт археологии РАН

— Есть перспективы обнаружения новых важных находок?

— Раскопки в самом разгаре, это достаточно многослойный памятник, в основном всё средневековое. Возможно, проявятся и более ранние слои.

Для нашей отечественной археологии важно изучать прадедов, живших там в XIX веке. Возникло даже интересное направление — паломническая археология XVIII—XIX веков. В частности, великолепные памятные доски, которые практически никому не были известны до 2010-х годов. Это большие таблицы, которые вытёсывали паломники из камней зданий, в которых жили. Это хорошо нарезанные декоративные надписи, которые повествуют о том, что такие-то люди пришли в Иерусалим, здесь столько-то прожили.

— Это были люди разных сословий, достатка?

— Совершенно верно. В их числе были и исторически известные личности. Любопытно, что одна из первых попавших к нам в руки таких досок повествовала о двух паломниках из Черниговской области в Малороссии. Так они себя сами назвали, это не моя политическая формула. Один из них написал хождение — великолепный отчёт о путешествии, который частично был опубликован, а вот теперь найден и его полный текст в библиотеке Томского университета.

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Такими таблицами просто усыпан весь Иерусалим. Они православные, но не только русские. Среди них есть сербские, румынские.

— Какие задачи стоят перед современными российскими учёными на Святой земле? Кто работает вместе с вами?

— Мы не должны думать, что на Святой земле сплошь экзотическая какая-то археология. Это археология нас самих, только на 200 лет раньше. Мы ведём системную работу, подрастают молодые профессиональные кадры. Есть и особенность нашей работы: ни один найденный черепок нам не принадлежит, всё изучается на месте. Поэтому работа идёт не так быстро, как она шла бы где-нибудь у нас на Дону.

У нас работают прекрасные специалисты по керамике, замечательные нумизматы. Много находок также из стекла и металла. Чуть ли не самое интересное для нас — русские следы XVIII века, которые никто и не думал обнаружить, а мы нашли их много.

— Когда планируете вернуться и продолжить работу?

— Необходимо формирование экспедиции, которая бы работала в Палестине постоянно. Не обязательно в Иерихоне, это только маленькое начало создания большой школы. Мы постепенно учимся, а появившееся из-за коронавируса окно используем, чтобы заняться архивами и изучением работы коллег. При удачном стечении обстоятельств мы вернёмся на Святую землю этой осенью.