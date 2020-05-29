Миграции с севера: учёные исследовали происхождение древних хананеев

Древние хананеи имели в том числе ирано-кавказское происхождение. К такому выводу пришла международная группа учёных по результатам ДНК-исследования останков представителей этого народа. Ханаанская цивилизация, относившаяся ко времени бронзового века (около 3500—1150 до н.э.), упоминалась в библейских текстах. По мнению учёных, полученные ими данные свидетельствуют о продолжительной миграции людей с территории нынешних Грузии, Армении и Азербайджана в регион Ближнего Востока.

Учёные из Израиля, Австрии, США, Италии, Ирландии, Испании и Хорватии провели генетическое исследование народа хананеев — жителей древнего Ханаана, библейской Земли обетованной. Как сообщается в журнале Cell, по итогам работы было установлено частичное ирано-кавказское происхождение этой этнической группы.

Анализу подверглись 73 новых образца древней ДНК представителей среднего и позднего бронзового века из пяти мест археологических раскопок в Южном Леванте. Полученные данные исследователи объединили с информацией об уже изученных останках 20 древних людей из других археологических памятников. Геномный анализ всех 93 образцов показал, что жители древнего Ханаана представляли собой единую этническую группу.

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«Население Южного Леванта в эпоху бронзового века не было статичным, — говорит один из авторов исследования, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Лиран Кармел. — Напротив, мы наблюдаем свидетельства того, что в течение длительных периодов люди передвигались с северо-востока древнего Ближнего Востока, в том числе с территории современных Грузии, Армении и Азербайджана, в регион Южного Леванта».

Полученная информация говорит в пользу того, что «хананеи произошли от смешения более ранних местных неолитических групп с группами, связанными с халколитическим Ираном и/или Кавказом бронзового века. Со временем исследователи фиксируют существенное увеличение доли предков, связанных с Кавказом/Ираном», говорится в статье.

Исследователи установили, что геномы жителей древнего Ханаана были в целом идентичны, а материальная культура находилась примерно на одном уровне, хотя хананеи проживали в разных городах-государствах.

Напомним, во время бронзового века (около 3500—1150 до н.э.) древний Ханаан располагался в ближневосточном регионе Южный Левант, на территории современных Израиля, Палестины, Иордании, Ливана и Сирии. В исследуемый период древние хананеи жили в различных царствах и городах-государствах, которые часто враждовали между собой.

По мнению Лирана Кармела и его коллег, полученные данные свидетельствуют о том, что хананеи произошли в том числе от народов, населявших территорию Ирана и Закавказья.

Рапскопки на холме Мегиддо в западной части Изреельской долины

© Megiddo Expedition

«Интенсивность миграции с северо-востока Древнего Ближнего Востока и тот факт, что она продолжалась на протяжении многих веков, может помочь в объяснении того, почему правители городов-государств Ханаана в позднем бронзовом веке носят несемитские, хурритские имена. Благодаря передвижениям народов между этими регионами существовали прочные и активные связи, которые помогают выявить общие элементы в их культурах», — полагает коллега и соавтор Лирана Кармела Шай Карми.