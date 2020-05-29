Миграции с севера: учёные исследовали происхождение древних хананеев
- © Megiddo Expedition
Учёные из Израиля, Австрии, США, Италии, Ирландии, Испании и Хорватии провели генетическое исследование народа хананеев — жителей древнего Ханаана, библейской Земли обетованной. Как сообщается в журнале Cell, по итогам работы было установлено частичное ирано-кавказское происхождение этой этнической группы.
Анализу подверглись 73 новых образца древней ДНК представителей среднего и позднего бронзового века из пяти мест археологических раскопок в Южном Леванте. Полученные данные исследователи объединили с информацией об уже изученных останках 20 древних людей из других археологических памятников. Геномный анализ всех 93 образцов показал, что жители древнего Ханаана представляли собой единую этническую группу.
«Население Южного Леванта в эпоху бронзового века не было статичным, — говорит один из авторов исследования, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Лиран Кармел. — Напротив, мы наблюдаем свидетельства того, что в течение длительных периодов люди передвигались с северо-востока древнего Ближнего Востока, в том числе с территории современных Грузии, Армении и Азербайджана, в регион Южного Леванта».
Полученная информация говорит в пользу того, что «хананеи произошли от смешения более ранних местных неолитических групп с группами, связанными с халколитическим Ираном и/или Кавказом бронзового века. Со временем исследователи фиксируют существенное увеличение доли предков, связанных с Кавказом/Ираном», говорится в статье.
Исследователи установили, что геномы жителей древнего Ханаана были в целом идентичны, а материальная культура находилась примерно на одном уровне, хотя хананеи проживали в разных городах-государствах.
Напомним, во время бронзового века (около 3500—1150 до н.э.) древний Ханаан располагался в ближневосточном регионе Южный Левант, на территории современных Израиля, Палестины, Иордании, Ливана и Сирии. В исследуемый период древние хананеи жили в различных царствах и городах-государствах, которые часто враждовали между собой.
По мнению Лирана Кармела и его коллег, полученные данные свидетельствуют о том, что хананеи произошли в том числе от народов, населявших территорию Ирана и Закавказья.
- Рапскопки на холме Мегиддо в западной части Изреельской долины
- © Megiddo Expedition
«Интенсивность миграции с северо-востока Древнего Ближнего Востока и тот факт, что она продолжалась на протяжении многих веков, может помочь в объяснении того, почему правители городов-государств Ханаана в позднем бронзовом веке носят несемитские, хурритские имена. Благодаря передвижениям народов между этими регионами существовали прочные и активные связи, которые помогают выявить общие элементы в их культурах», — полагает коллега и соавтор Лирана Кармела Шай Карми.