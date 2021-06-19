«От палеолита до Средневековья»: российский учёный — о первом участии страны в Европейских днях археологии

Ежегодно в третий уикенд июня проходят Европейские дни археологии — серия лекций, экскурсий и мастер-классов, призванных популяризировать национальное наследие стран континента. В 2021 году в этом проекте впервые принимает участие наша страна. Об этом в интервью RT рассказала один из организаторов проекта от России, учёный секретарь Института археологии РАН, кандидат искусствоведения Марина Вдовиченко. По её словам, Европейские дни археологии имеют статус общественной просветительской инициативы, которая позволяет большому числу людей лучше узнать историю и культуру своей страны. Однако из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий сейчас переведены в онлайн-формат. При этом в России все интернет-лекции, охватывающие период от раннего палеолита до Средневековья, проводятся бесплатно, добавила археолог.

— Марина Викторовна, вы являетесь одним из организаторов Европейских дней археологии, и ваш институт выступает куратором этого международного проекта от России. Какова история этого мероприятия?

— У нас в Институте археологии РАН налажены тесные научные и дружеские связи с парижским организатором Европейских дней археологии — это Национальный институт превентивных археологических исследований, который занимается сохранением наследия страны и охранными раскопками во Франции. В 2008 году они впервые провели Дни археологии у себя в стране, а с 2019 года мероприятие приобрело международный масштаб. Теперь оно проводится ежегодно в третьи выходные июня по всему континенту. В этом году французы обратились с предложением об участии и к нам. Мы запланировали серию лекций, экскурсий и мастер-классов в офлайне, подключили к работе другие учреждения по всей стране. На подготовку было не так много времени, а теперь нас ещё и жизнь скорректировала — из-за пандемии пришлось переводить всё в онлайн.

— Как это всё организовано? У людей со всего континента появляется возможность познакомиться с археологическим наследием разных стран, с различными культурами, артефактами? Или каждая страна работает для своей аудитории?

— До пандемии мероприятие проводилось как очные Общеевропейские археологические дни. На портале проекта есть интерактивная карта, где отмечены места, даты, выложена программа всех событий. Когда была возможность перемещаться между государствами, можно было посетить и посмотреть всё что угодно.

Раскопки в Зарайске. Вид с квадрокоптера

© Институт археологии РАН

Сейчас мы попытаемся всё это сделать онлайн. Во всяком случае, наши московские мероприятия уже переведены в этот режим. Вы можете выбрать что-то на карте событий, размещённой в интернете, войти в мероприятие и посмотреть, послушать, задать вопросы.

— Европейцы тоже смогут узнать что-то новое о России?

— Сейчас им для этого нужно знать русский язык, потому что мы первый раз участвуем в этом проекте — у нас не было времени заранее подготовиться к режиму онлайн и сопроводить мероприятия переводом на английский. В следующем году, я полагаю, и у нас появятся мероприятия, которые будут транслироваться с переводом.

— Этот проект просветительский, не коммерческий?

— Конечно, этот проект — общественный, свободный от коммерции. Иногда присоединяются музеи, в которых проводятся дорогостоящие выставки. Тогда кто-то отменяет плату за посещение, кто-то делает скидки. Цель мероприятия — охватить как можно больше людей рассказами об археологии, популяризировать археологическое наследие, донести смысл археологии до детской аудитории.

Работа Российско-палестинской экспедиции в Иерихоне

© Институт археологии РАН

Мы рассказываем как о полевых, так и о камеральных работах: как исследуются находки, поселения, какими новыми методами оперирует археология, где она вообще присутствует — в городах и не только в них. Вне ограничений пандемии должны были проводиться и посещения раскопок.

— Давайте подробней остановимся на тех событиях, которые именно в России проводятся в эти дни. Участвуют ведь не только московские площадки, но и вся страна?

— Именно так. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, заявились крупные региональные археологические центры: Псков, Тула, Переславль-Залесский, два алтайских музея, музей «Куликово поле» из Тульской области и Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге — второй крупнейший археологический институт России. Все города планировали участие в офлайн-режиме, были запланированы походы на раскопки, детские мастер-классы, выставки. Теперь что-то из этих мероприятий должно пройти онлайн, а что-то пройдёт так, как и было запланировано.

Фанагория, эллинистический некрополь. Гробница состоятельной женщины. Содержимое деревянной шкатулки, найденной в каменном погребении

© Институт археологии РАН

В Переславле-Залесском организована фотовыставка археологических находок и только что была открыта долгожданная стационарная археологическая экспозиция. Она формировалась довольно долго — с чувством, с толком, с расстановкой. В дальнейшем это будет постоянно действующая археологическая экспозиция музея-заповедника. Заявлено и участие московского Государственного исторического музея — обладателя одной из крупнейших археологических коллекций в России.

ГИМ сделал две прорывные крупные археологические выставки, и очень обидно, что сейчас всех перевели в онлайн. Надеюсь, эти выставки будут действовать довольно долго, но, к сожалению, уже не в рамках нынешней акции. Такие крупные музеи, как «Куликово поле» и два музея в Барнауле, представляют свои экспозиции, свои мероприятия. У них тоже что-то из мероприятий должно пройти в офлайне.

— Какие крупные и интересные события совершенно точно можно увидеть онлайн?

— События Института археологии мы быстро перевели на YouTube-канал, там можно задавать вопросы спикерам. Мы сформировали цикл лекций, охватывающий период от раннего палеолита до Средневековья по примерному принципу «от каждого археологического периода — по лекции». Ведущие специалисты в доступной, популярной форме расскажут о Средневековье, о древнерусской деревне, об антропологии в археологии. О чём могут рассказать кости: чем болел человек, откуда он пришёл, чем питался. Древний человек ведь жил на нашей земле не только несколько веков назад, но и несколько тысячелетий.

— В доисторические времена...

— Доисторические в том числе. У нас будет лекция о фатьяновской культуре бронзового века (III тыс. до н. э.), так называемой культуре боевых топоров. Её самый узнаваемый, маркирующий признак — изумительные каменные топоры, которые производились внутри этой культуры.

Лекцию прочтёт заместитель директора Института археологии, организатор спасательных работ и исследователь фатьяновцев Ася Викторовна Энговатова.

Ещё будет лекция о скифах нашего молодого научного сотрудника Семёна Алексеевича Володина, о тех следах, которые оставляли скифы в археологическом культурном слое. Ещё одна лекция — о самом древнем периоде человечества, её прочтёт Сергей Юрьевич Лев — тот человек, который обнаружил и подарил миру зарайского бизона, который сейчас является одним из символов каменного века.

Про искусство каменного века расскажет наш молодой сотрудник Варвара Анатольевна Чаукина. Мастер-класс для детей пришлось отменить, но лекция по искусству каменного века, по петроглифам и изображениям на камне будет обязательно прочитана.

Для исследования костей используются современные методы, в том числе изотопный анализ

© Институт археологии РАН

— Вы сказали, что кости о многом могут рассказать. Какие сейчас применяются современные методы исследования? Что нового можно узнать по тем же самым костям, которые были изучены ранее, а теперь находятся, например, в музее?

Также по теме «Формируем свою школу»: российский археолог об исследованиях и находках на русских участках в Палестине 2 июня 2010 года в городе Иерихоне на Западном берегу реки Иордан начала работу Российско-палестинская экспедиция Института археологии...

— Существует целый комплекс новых анализов, новых исследований, которые дают совершенно уникальные данные. Изотопный анализ позволяет сказать, откуда и как перемещались люди в древности. Откуда древний человек, умерший на этой территории, пришёл первоначально, где был рождён.

У нас есть и исследования палеодиеты — рациона питания охотников-собирателей. Так мы узнаём, чем болели люди, как они лечились и выздоравливали.

Это и сложнейшие генетические исследования, которые археологи выполняют в сотрудничестве с биологами, генетиками и антропологами.

Конечно, мы надеемся, что вскоре не только только в режиме онлайн, но и вживую все смогут увидеть эти замечательные находки и узнать о сделанных открытиях.