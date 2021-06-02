Частицы поиска: в древнем монастыре Переславля-Залесского обнаружены неисследованные подвальные помещения

Российские учёные представили результаты изучения подземных помещений Данилова монастыря в городе Переславле-Залесском, которые были получены методом мюонной радиографии. По мнению исследователей, обнаруженные неизвестные пустоты, предположительно XVI века, могут быть как погребами и подвалами, так и древними погребальными криптами монахов и даже подземными ходами.

Учёные НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) обнародовали результаты сканирования ранее не исследованных пустот храма Похвалы Божией Матери в Свято-Троицком Даниловом монастыре Переславля-Залесского. Физики и материаловеды решили археологическую задачу по поиску неизвестных подвальных помещений и фундамента здания церкви Похвалы Божией Матери с помощью детекторов мюонов — элементарных частиц космического происхождения. Благодаря большой глубине проникновения в грунт (до 2 км) эти атмосферные частицы позволяют «просвечивать» подземные объекты.

Трёхмерное сканирование методом мюонной радиографии, отмечают учёные, используется, когда необходимо неинвазивным и безопасным способом узнать структуру строения, не прибегая к раскопкам.

Трёхмерная модель основания здания церкви Похвалы Божией Матери Данилова монастыря в Переславле-Залесском

© НИТУ «МИСиС»

Ранее метод уже успешно применялся для сканирования одного из древнейших храмов в Дербенте, таким же образом иностранные специалисты изучали скрытые пустоты в пирамиде Хеопса.

«Анализ интенсивности и углового распределения мюонов после прохождения через объект, находящийся выше или сбоку от детектора, даёт возможность сделать заключение о составе вещества этого объекта, а также о наличии неоднородностей его внутренней структуры. Таким образом, можно составить некий объёмный скан подземных помещений, не проникая в них», — рассказала научный руководитель проекта, ведущий эксперт МИСиС и главный научный сотрудник ФИАН Наталья Полухина.

Неисследованные пустоты, отсутствующие на современных чертежах бюро технической инвентаризации, обнаружили с помощью серии детекторов, установленных в ноябре 2020 года.

Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля игумен Пантелеимон (Королёв) с детектором мюонов

© НИТУ «МИСиС»

В общей сложности работа заняла несколько месяцев. Учёные отсканировали данные с каждого устройства, произвели физический анализ результатов и представили полученную 3D-модель здания.

«Возможно, при строительстве корпуса с церковью Похвалы Богородицы в конце XVII века древний храм был не полностью разрушен и ныне доступные подвальные помещения относятся к XVI веку. Можно предположить, что какие-то подземные полости могут относиться либо к древним примыкавшим погребам, либо к созданным при строительстве подвалам, которые по каким-то причинам были впоследствии закрыты», — рассказал настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля игумен Пантелеимон (Королёв).

Также настоятель отметил, что подземные полости монастыря могли иметь и другое предназначение, так как существует традиция создания погребальных крипт и подземных ходов под храмами. В любом случае, уверен игумен Пантелеимон, знания о наличии пустот очень важны для исследований по истории монастыря и работ по сохранению здания.

Как сообщили RT в пресс-службе МИСиС, исследователи продолжат анализ полученных результатов и в ближайшее время доработают трёхмерную модель строения. Отмечено, что с более детальной визуализацией пустоты будут лучше видны и появится возможность уточнить их размеры и местоположение.