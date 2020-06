Чужой монастырь: учёные определили возраст и выдвинули гипотезу о назначении крепости Пор-Бажын в Туве

Российские и иностранные палеогеографы определили время начала строительства таинственной уйгурской крепости Пор-Бажын — лето 777 года. Точное время начала строительства удалось установить с помощью радиоуглеродного анализа и астрофизических исследований. Также учёные выдвинули предположение, что глинобитная крепость на самом деле была манихейским монастырём, который забросили после государственного переворота и убийства уйгурского кагана в 779 году.

Палеогеографы МГУ имени Ломоносова в составе международного коллектива определили возраст начала строительства глинобитной крепости Пор-Бажын в Туве, а также выдвинули гипотезу о её назначении. Об этом сообщается в журнале Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Развалины уйгурской крепости Пор-Бажын VIII—IX веков были обнаружены в далёком 1891 году русским этнографом Дмитрием Клеменцем в труднодоступном районе Тувы на одном из островов озера Тере-Холь. Споры о происхождении и назначении этого сооружения велись многие годы.

Археолог Севьян Вайнштейн изучал развалины в 1950—60-х годах и доказал, что Пор-Бажын был построен в период третьего Уйгурского каганата в VIII веке. По косвенным данным Вайнштейн предложил считать за дату основания крепости 750 год — она принималась последующими исследователями.

Развалины древней уйгурской крепости Пор-Бажын

Следующие значительные работы по изучению крепости были проведены в 2007—2008 годах по инициативе занимавшего тогда пост главы МЧС уроженца Тувы Сергея Шойгу. Те исследования показали, что культурный слой оказался очень бедным. Выяснилось, что по неизвестным причинам крепость после постройки совсем не использовалась.

Теперь международной группе специалистов с помощью радиоуглеродного анализа и астрофизических исследований удалось установить точное время начала строительства крепости.

«Наиболее ценным результатом нашей работы является точное датирование самого археологического комплекса, которое позволило изменить представления о его назначении», — сказал один из авторов исследования, профессор географического факультета МГУ, замдиректора Института географии РАН Андрей Панин.

По его словам, в основании глинобитных стен крепости находились стволы лиственницы, которые прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты. Из трёх стволов были взяты спилы для определения возраста древесины методом радиоуглеродного анализа.

Ещё в 2009 году учёные выдвинули гипотезу, что крепость была построена на четверть века позже, чем полагал Вайнштейн, но тогда доказать это не представлялось возможным.

Однако уже в 2012 году было опубликовано исследование японских учёных, которые датировали единичные годичные кольца 1000-летнего кедра. По древесине они обнаружили так называемое событие Мияке — всплеск содержания радиоуглерода в атмосфере в 775 году, связанный с аномальным падением светимости Солнца.

Результаты анализа спилов древесины из крепости Пор-Бажын подтвердили, что в третьем от коры кольце было обнаружено то самое «событие Мияке», отметил профессор Панин. Дальнейшее изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило учёным определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства — лето 777 года.

Установление точной даты коренным образом изменило представление об историческом контексте строительства. В это время, отметил профессор Панин, Уйгурский каганат проходил через болезненную религиозную реформу — принятие манихейства.

«В 779 году случился антиманихейский переворот, в ходе которого правитель был убит. Близость этой даты к нашей датировке сооружения дало основание предположить, что его назначение было не фортификационное, как считалось ранее, а культовое — это был манихейский монастырь», — заключил профессор Панин.

По его версии, монастырь был построен накануне переворота и старые правители им просто не успели воспользоваться, а новым он был уже не нужен. Так теоретически объясняется главная загадка Пор-Бажина — отсутствие следов его использования.

«Наше исследование — наверное, первый в мире пример использования радиоуглеродной диагностики астрофизических событий средневековья для точного датирования археологических памятников. Поскольку сейчас обнаружено ещё одно событие Мияке в 993 году, можно быть уверенными, что этот метод будет всё шире применяться», — подытожил профессор Панин.