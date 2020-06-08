Башня, топор и берестяные грамоты: археологи сделали ряд находок на раскопках в Великом Новгороде
- Первая в сезоне 2020 года берестяная грамота №1122/1123.
- © Пресс-служба Института археологии РАН
Учёные Института археологии РАН обнаружили во время раскопок на Софийской набережной Великого Новгорода остатки деревянной башни и крепостной стены средневекового оборонительного укрепления — Окольного города. Среди находок — берестяные грамоты, одна из которых с черновиком завещания, боевой топор, шахматные фигуры и печать посадника Федора Даниловича — главы города в начале XV века. Об этом сообщила пресс-служба института.
«О том, что здесь проходила стена Большого Окольного города, известно по описям Новгорода 1626 и 1675 годов, но части конструкций оборонительных сооружений XVI—XVII веков обнаружены в этом месте впервые. Судя по письменным источникам, открыты остатки Досланьской проездной башни и участок стены близ Борковской башни», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.
- Начало работ на раскопе Дмитриевский—3.
- © Пресс-служба Института археологии РАН
По данным археологов, строительство вала Окольного города со стенами и башнями началось в конце XIV века, в период наивысшего расцвета Новгородского государства. Вал был в то время вторым рядом военно-оборонительных сооружений города после детинца — Новгородского кремля.
В XVI веке стену с башнями перестроили, чтобы вести пушечный бой и обеспечить защиту города с реки. Крепостная стена на берегах Волхова также защищала Новгород от весенних паводков. В XVII веке по приказу Петра I обветшавшие стены разобрали.
- Видео раскопок в Великом Новгороде
Новгородская археологическая экспедиция изучила наименее исследованные участки Окольного города и провела раскопки на всю толщу культурного слоя в районе Софийской набережной. В двух раскопах на берегу найдены нижние венцы береговой линии стены и проездной Досланьской башни.
Обнаружение башни даёт возможность вычислить расположение соседней Борковской башни и одноимённой улицы, которая ранее спускалась к берегу Волхова.
- Остатки крепостной стены на раскопе Дмитриевский—5
- © Пресс-служба Института археологии РАН
На раскопках остатков стены XVI века археологами были сделаны находки, относящиеся к более ранним периодам новгородской истории. Учёные обнаружили ножи, пилы, топоры, кресала, молотки, берестяные туеса, остатки бочек, вёсел, судов, лодочные уключины, кожаную обувь, нательные кресты, относящиеся к XII—XV векам. Также были найдены несколько западноевропейских текстильных пломб, русских и ливонских монет.
Изучение новгородского культурного слоя показало, что в средневековом Новгороде часто бушевали разрушительные пожары.
«Мы столкнулись с суровой реальностью жизни деревянного средневекового города. В слое мощностью один метр мы зафиксировали три больших пожара. В начале XV века здесь полностью сгорел жилой дом с печью и хозяйственные постройки. Пожар был очень сильный, слой угля составил 40 см, в нём сохранились обгоревшие полы дома и два нижних венца сруба», — отметила одна из руководителей работ Наталья Сарафанова.
- Находки в раскопе Дмитриевский—3: топор, писало, нательный крест, шахматная фигурка, шумящая привеска, грузило. Конец XIV — начало XV века
- © Пресс-служба Института археологии РАН
Во время раскопок одного из домов учёные обнаружили первую в археологическом сезоне 2020 года берестяную грамоту, написанную на двух листах бересты и представляющую собой черновик завещания. Автор перечислил своих должников и поручил родственникам взыскать с них долги: деньги, соль, мясо и зерно.
- Берестяные грамоты № 1122/1123 (справа) и № 1124 (слева) — первые грамоты археологического сезона 2020 года
- © Пресс-служба Института археологии РАН
Ещё четыре берестяные грамоты найдены в этой усадьбе в слоях конца XIV — начала XV века. В настоящее время учёные работают над их переводом.
Среди других значимых находок — две вислые свинцовые печати (одна из них принадлежала новгородскому посаднику Федору Даниловичу, который был главой города до 1435 года), а также новгородская серебряная монета 1430—1440-х годов, писало, шахматная фигурка, шумящая привеска, боевой топор и большое количество нательных крестов.
- Вислая свинцовая печать посадника Федора Даниловича
- © Пресс-служба Института археологии РАН
В одном из ярусов застройки во дворе было найдено скопление деревянных судовых деталей: владелец усадьбы использовал отслужившую свой век лодку для мощения двора.
По данным Института археологии РАН, завершение работ на Софийской набережной Великого Новгорода планируется в середине июня.