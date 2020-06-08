Башня, топор и берестяные грамоты: археологи сделали ряд находок на раскопках в Великом Новгороде

Археологи обнаружили во время раскопок на территории Софийской набережной Великого Новгорода остатки деревянной башни и средневековой крепостной стены. Среди находок берестяные грамоты, боевой топор, шахматные фигуры и печать главы города — посадника Федора Даниловича.

Учёные Института археологии РАН обнаружили во время раскопок на Софийской набережной Великого Новгорода остатки деревянной башни и крепостной стены средневекового оборонительного укрепления — Окольного города. Среди находок — берестяные грамоты, одна из которых с черновиком завещания, боевой топор, шахматные фигуры и печать посадника Федора Даниловича — главы города в начале XV века. Об этом сообщила пресс-служба института.

«О том, что здесь проходила стена Большого Окольного города, известно по описям Новгорода 1626 и 1675 годов, но части конструкций оборонительных сооружений XVI—XVII веков обнаружены в этом месте впервые. Судя по письменным источникам, открыты остатки Досланьской проездной башни и участок стены близ Борковской башни», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

Начало работ на раскопе Дмитриевский—3.

© Пресс-служба Института археологии РАН

По данным археологов, строительство вала Окольного города со стенами и башнями началось в конце XIV века, в период наивысшего расцвета Новгородского государства. Вал был в то время вторым рядом военно-оборонительных сооружений города после детинца — Новгородского кремля.

В XVI веке стену с башнями перестроили, чтобы вести пушечный бой и обеспечить защиту города с реки. Крепостная стена на берегах Волхова также защищала Новгород от весенних паводков. В XVII веке по приказу Петра I обветшавшие стены разобрали.

Видео раскопок в Великом Новгороде

Новгородская археологическая экспедиция изучила наименее исследованные участки Окольного города и провела раскопки на всю толщу культурного слоя в районе Софийской набережной. В двух раскопах на берегу найдены нижние венцы береговой линии стены и проездной Досланьской башни.

Обнаружение башни даёт возможность вычислить расположение соседней Борковской башни и одноимённой улицы, которая ранее спускалась к берегу Волхова.

Остатки крепостной стены на раскопе Дмитриевский—5

© Пресс-служба Института археологии РАН

На раскопках остатков стены XVI века археологами были сделаны находки, относящиеся к более ранним периодам новгородской истории. Учёные обнаружили ножи, пилы, топоры, кресала, молотки, берестяные туеса, остатки бочек, вёсел, судов, лодочные уключины, кожаную обувь, нательные кресты, относящиеся к XII—XV векам. Также были найдены несколько западноевропейских текстильных пломб, русских и ливонских монет.

Изучение новгородского культурного слоя показало, что в средневековом Новгороде часто бушевали разрушительные пожары.

«Мы столкнулись с суровой реальностью жизни деревянного средневекового города. В слое мощностью один метр мы зафиксировали три больших пожара. В начале XV века здесь полностью сгорел жилой дом с печью и хозяйственные постройки. Пожар был очень сильный, слой угля составил 40 см, в нём сохранились обгоревшие полы дома и два нижних венца сруба», — отметила одна из руководителей работ Наталья Сарафанова.

Находки в раскопе Дмитриевский—3: топор, писало, нательный крест, шахматная фигурка, шумящая привеска, грузило. Конец XIV — начало XV века

© Пресс-служба Института археологии РАН

Во время раскопок одного из домов учёные обнаружили первую в археологическом сезоне 2020 года берестяную грамоту, написанную на двух листах бересты и представляющую собой черновик завещания. Автор перечислил своих должников и поручил родственникам взыскать с них долги: деньги, соль, мясо и зерно.

Берестяные грамоты № 1122/1123 (справа) и № 1124 (слева) — первые грамоты археологического сезона 2020 года

© Пресс-служба Института археологии РАН

Ещё четыре берестяные грамоты найдены в этой усадьбе в слоях конца XIV — начала XV века. В настоящее время учёные работают над их переводом.

Среди других значимых находок — две вислые свинцовые печати (одна из них принадлежала новгородскому посаднику Федору Даниловичу, который был главой города до 1435 года), а также новгородская серебряная монета 1430—1440-х годов, писало, шахматная фигурка, шумящая привеска, боевой топор и большое количество нательных крестов.

Вислая свинцовая печать посадника Федора Даниловича

© Пресс-служба Института археологии РАН

В одном из ярусов застройки во дворе было найдено скопление деревянных судовых деталей: владелец усадьбы использовал отслужившую свой век лодку для мощения двора.

По данным Института археологии РАН, завершение работ на Софийской набережной Великого Новгорода планируется в середине июня.