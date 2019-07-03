Учёные восстановили считавшиеся утраченными фрагменты новгородских берестяных грамот

Специалисты Курчатовского института получили качественные изображения недостающего текста древних берестяных грамот XIV—XV веков из новгородской коллекции Института археологии РАН. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Съёмка велась на специально подготовленный фотоаппарат без низкочастотного фильтра, что позволило зафиксировать отражённый инфракрасный свет в диапазоне 940—1100 нм и получить снимки видимой люминесценции при освещении грамоты ультрафиолетовым светом», — рассказал один из авторов исследования — научный сотрудник Центра палеоискусства Института археологии РАН Александр Пахунов.

Учёные выяснили, что тексты на бересте написаны чернилами.

Специалисты определили их состав, после чего продолжили цифровую обработку изображения, ещё сильнее усилившую контраст между фоном и текстом.

В общей сложности были изучены и восстановлены тексты трёх исторических артефактов: грамот №13 и №496 второй четверти XV века, а также грамоты №1089 второй половины XIV века.

Грамоту №496 обнаружили ещё в начале 1970-х годов. Её текст посвящён политической борьбе в Новгороде в первые годы после присоединения к Москве, однако отдельные фрагменты перевести не удалось.

Остальные грамоты обнаружили два года назад, однако учёные ничего не могли на них прочитать. Работа исследователей из Курчатовского института по восстановлению изображений поможет археологам и филологам завершить работу по изучению текстов.

По словам учёных, это первое комплексное аналитическое исследование новгородских берестяных грамот, написанных чернилами.

Ранее учёные выяснили, как был построен новгородский мост, соединявший Софийскую и Торговую стороны города в X веке.