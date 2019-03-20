«Настоящая сенсация»: как был построен древнейший новгородский мост

Великий новгородский мост Х века был сложным инженерным сооружением, которое демонстрировало высочайший уровень профессионализма мастеров северных регионов Руси. Как отмечается в пресс-релизе Института археологии РАН, об этом свидетельствуют последние результаты исследований остатков строения, обнаруженных археологами на дне Волхова в 2018 году. По словам учёных, мост использовался не только для связи между новгородскими поселениями, расположенными на разных берегах реки, но и как своего рода крепость — для защиты от кораблей возможного противника.

Упоминания о мосте, соединявшем Софийскую и Торговую стороны Новгорода в X веке, встречались в летописях и Лицевом летописном своде. Наиболее раннее из них можно найти в Иоакимовской летописи, известной лишь в пересказе историка XVIII века Василия Татищева. Речь идёт об описании крещения новгородцев в 989—990 годах, когда они, по словам летописца, пытаясь сопротивляться крестителям, разобрали часть мостового перехода, а на остатках сооружения установили две метательные машины.

Древнее «сокровище»

Долгое время факт существования моста не был подтверждён ничем, кроме летописей. Данную ситуацию позволили изменить подводные археологические работы, которые с 2005 года проводят специалисты Новгородской подводно-археологической экспедицией Центра подводного археологического наследия ИА РАН совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником и Новгородской областной Федерацией подводной деятельности (КПДР) при материально-технической поддержке ООО «ИТЦ специальных работ» (Санкт-Петербург).

© Фото предоставлено Институтом археологии РАН

В 2017 году акватория Волхова была исследована многолучевым эхолотом, позволяющим получить трёхмерную картину дна реки. На нём был выявлен ряд бугров, идущих параллельно трассе известного ранее моста XII—XIII веков.

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«В марте 2018 года археологи исследовали один из участков, находящихся по линии цепи за её пределами. Они вскрыли полутораметровый культурный слой XIV—XVI веков, а под ним — разрушенную опору неизвестного моста через Волхов», — сообщается в совместном пресс-релизе ИА РАН и Новгородского государственного музея-заповедника.

Согласно результатам масс-спектрального анализа, проведённого в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центра изотопных исследований Университета Джорджии (США), сосны и ели, из которых была срублена опора, закончили свой рост в период от 932 до 946 года.

«Находка моста столь раннего периода — настоящая сенсация, она в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и истории Новгорода», — заявил ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Сергей Трояновский.

«Высокий уровень архитектурного мастерства»

Археологи официально подтвердили, что берега Волхова уже в Х веке соединял деревянный мост на срубных опорах.

«Четыре опоры древнего моста до сих пор возвышаются над уровнем дна в глубокой части русла, а опоры со стороны Детинца покрылись полутораметровым грунтом и образовали мелководное плато», — говорится в сообщении ИА РАН и Новгородского государственного музея-заповедника.

© Фото предоставлено Институтом археологии РАН

«Мы начали копать на мелководном плато, отмерив приблизительно такое же расстояние, как между видимыми опорами, и нашли ещё одну опору моста. Это подтверждает, что эти видимые структуры уходят в грунт с Софийской стороны и полностью пересекают реку как опоры мостов», — рассказал руководитель Новгородской подводно-археологической экспедиции Центра подводного археологического наследия ИА РАН Айвар Степанов.

По его словам, древний мост был сложным инженерным сооружением, большим и весьма дорогостоящим, с очень длинными пролётами — не менее 17 м.

«Длинный пролёт из дерева — это очень непростое конструктивное решение. Такие конструкции известны в мостостроении, но для X века это был очень высокий уровень архитектурного мастерства», — отметил учёный.

© Фото предоставлено Институтом археологии РАН

Археологи выяснили, что мост был поставлен на ряжевых опорах — специальных деревянных срубах, которые опускались на дно, а потом засыпались камнями.

«Поставить такие пролёты из дерева — это невероятно сложно. У древнего моста было меньше 15 опор, в то время как у моста XII—XIV веков их было 23. Получается, что пролёты древнего моста были в два раза длиннее», — подчеркнул Степанов.

Учёные считают, что мост не только связывал между собой берега реки, но и выполнял функцию фортификационного сооружения. Он позволял контролировать проход судов по Волхову и защищал находившийся на пересечении «Великого волжского пути» и пути «Из варяг в греки» богатый Новгород от возможного вражеского десанта.

© Фото предоставлено Институтом археологии РАН

«Результаты новгородских подводных археологических исследований сделали возможным создание новой музейной экспозиции. Коллекция артефактов насчитывает свыше 4 тыс. предметов, которые свидетельствуют о том, насколько разнообразной была жизнь на средневековом Великом мосту Новгорода», — сообщается в пресс-релизе ИА РАН и Новгородского государственного музея заповедника.

Новый музей разместится в непосредственной близости от места, на котором возводились мосты через Волхов на протяжении нескольких столетий — в двухэтажном «Караульном доме команды путей сообщения», отреставрированном историческом здании XIX столетия. Открытие музея запланировано на лето 2019 года.