Археологи нашли один из древнейших на Руси мостов

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Археологи обнаружили на дне реки Волхов в Великом Новгороде один из древнейших известных учёным мостов на Руси.
Археологи нашли один из древнейших на Руси мостов
  • Река Волхов © Wikipedia

«Это самый древний из известных по историческим источникам мостов на Руси. Исследования уже проведены, мост датирован X веком...» — приводит ТАСС слова научного сотрудника Института археологии РАН Айвара Степанова, который добавил, что для подтверждения будут необходимы дополнительные проверки.

Он отметил, что этот мост в Великом Новгороде был единственным и очень часто перестраивался.

По словам учёного, в летописях он назывался «великий».

В 2019 году планируется открытие музея моста.

Ранее Nation News сообщал, что Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России».

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