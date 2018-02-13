Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России»

Великий Новгород стал участником национального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», сообщает Nation News.

Церемония вручения первых официальных свидетельств прошла в Санкт-Петербурге.

Такие документы получили 12 городов, посёлков, монастырей и музеев. Среди них — Великий Новгород, который представляли замглавы городской администрации Юрий Пшеницын и заместитель руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области Борис Зорин.

Как рассказали в областном департаменте туризма Министерства инвестиционной политики, Великий Новгород включили в состав проекта одним из первых.

В список также попали Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино.

Ранее ФАН сообщало, что Ростуризм будет финансировать развитие туризма в Ненецком автономном округе.