Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России»

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Великий Новгород стал участником национального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», сообщает Nation News.

Церемония вручения первых официальных свидетельств прошла в Санкт-Петербурге.

Такие документы получили 12 городов, посёлков, монастырей и музеев. Среди них — Великий Новгород, который представляли замглавы городской администрации Юрий Пшеницын и заместитель руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области Борис Зорин.

Как рассказали в областном департаменте туризма Министерства инвестиционной политики, Великий Новгород включили в состав проекта одним из первых.

В список также попали Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино.

Ранее ФАН сообщало, что Ростуризм будет финансировать развитие туризма в Ненецком автономном округе.

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