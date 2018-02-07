Ростуризм будет финансировать развитие туризма в Ненецком автономном округе

Короткая ссылка
Ростуризм будет финансировать развитие объектов туристической инфраструктуры в Ненецком автономном округе в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, сообщает ФАН.

Соответствующая договорённость достигнута на встрече врио главы региона Александра Цыбульского с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым.

«Поддержкой заручились, теперь за нами — создание качественного комплексного плана по развитию туризма в регионе», — заявил Цыбульский.

Как сообщает Nation News, в Ростуризме уверены, что визитной карточкой НАО могли бы стать по меньшей мере два уникальных продукта: история Пустозерска, основанного в XV веке, и индустриальный туризм.

Ранее в Ростуризме сообщили о росте турпотока из Китая в Россию.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru