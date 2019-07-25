В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода

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Экспедиция Института археологии РАН впервые обнаружила шесть каменных саркофагов во время раскопок в Юрьевом монастыре. В них в XII — начале XIII века были похоронены представители боярской верхушки Новгорода.
В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода
  • ©archaeolog.ru

«Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются... целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, — это, безусловно, редкость», — приводит Интерфакс слова начальника Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимира Седова.

Отмечается, что подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в нескольких городах домонгольской Руси — Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.

Ранее сообщалось, что учёные восстановили считавшиеся утраченными фрагменты новгородских берестяных грамот.

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