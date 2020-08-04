Обитель Смутного времени: археологи нашли в Новодевичьем монастыре остатки построек времён правления Бориса Годунова

В Новодевичьем монастыре в Москве найдены фрагменты строений времён правления Бориса Годунова. Открытие позволяет понять, как изменялась знаменитая обитель с момента основания и до её реконструкции царевной Софьей в конце XVII века. Оказалось, что первоначально сооружение занимало гораздо меньшую площадь, было окружено небольшим рвом и каменной стеной. Находка позволяет археологам по-новому взглянуть на роль монастыря в событиях Смуты и добавить ещё один пункт к списку крупных каменных ансамблей этого периода российской истории.

Экспедиция Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) установила, каким был Новодевичий монастырь в первые два столетия с момента основания и до реконструкции, проведённой царевной Софьей. Об открытии сообщает пресс-служба ИА РАН.

Исследователи обнаружили остатки фундаментов башни и стены, которые были построены ещё во времена правления Бориса Годунова.

При перестройке обители в петровские времена царевна Софья поставила новые, богато украшенные стены с «зубцами» и башни, на которых появились декоративные завершения в виде корон. Так монастырь обрёл свой современный вид.

«Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться, — это создание зодчих и художников 1680—1690-х годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого царевна Софья. Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до этого? Нам удалось окончательно решить эту загадку, давно занимавшую историков монастырской жизни, архитектуры и планировки Москвы», — рассказал руководитель Новодевичьей экспедиции ИА РАН, член-корреспондент РАН Леонид Беляев.

Новодевичий монастырь

© Институт археологии РАН

Монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III в память о присоединении Смоленска. В нём принимали постриг царственные особы, в том числе сестра Бориса Годунова Ирина, а сам Годунов был наречён здесь царём.

Из письменных источников известно, что во время правления Годунова были обновлены росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря, а для вдовствующей царевны-инокини были построены Иринины палаты. По мнению археологов, в тот же период были сооружены каменные стены, которые, несмотря на разрушения в эпоху Смуты, стояли до конца XVII века. Однако все предыдущие попытки учёных найти более ранние постройки на территории монастыря терпели неудачу.

«Историки располагают схематическим изображением монастырской ограды на Несвижском плане Москвы, изданном в 1611 году, когда монастырь был полностью разрушен войной Смутного времени. Начиная с 1950-х годов архитекторы-реставраторы и археологи советской эпохи пытались найти ранние стены монастыря. Увы, результат был нулевым, и даже появились сомнения в их существовании», — отметил Беляев.

Новодевичий монастырь на Несвижском плане Москвы. Фрагмент гравюры 1611 года

© Институт археологии РАН

В результате раскопок выяснилось, что при Василии III обитель занимала гораздо меньшую площадь, а во времена Бориса Годунова была окружена небольшим рвом глубиной 1,5 м и шириной до 3 м, а также каменными стенами шириной 3 м. Они отстоят от линии современных стен примерно на 15—20 м. Следовательно, обитель была меньше примерно на две пятых и занимала площадь около 3 га вместо нынешних 5 га.

Раскоп в юго-восточном углу комплекса возле Больничного корпуса монастыря позволил обнаружить основание гранёной белокаменной башни — углового фрагмента ограды. Зачистки открыли примерно половину её фундамента, под которым оказались длинные деревянные колья-сваи для уплотнения грунта. Диаметр окружности башни достигал 10—11 м, а её фасады имели скосы и полувалики, так как при разборе завалов были обнаружены фигурные кирпичи соответствующего типа.

Раскоп у Больничного корпуса. Слева: вид сверху на уровне остатков кирпичной кладки. Справа: вид сверху на уровне фундаментного рва с отверстиями от свай и линией внешнего рва

© Институт археологии РАН

Возраст башни косвенно подтверждают найденные при раскопках медные монеты, отчеканенные в десятилетие денежной реформы царя Алексея Михайловича 1654—1663 годов.

Как отмечает Леонид Беляев, археологам ещё предстоит выяснить расположение северной и западной линий стен, а также места нахождения промежуточных и проездных башен ранней обители. По мемуарам епископа Арсения Элассонского, всего их должно быть десять, тогда как в нынешнем виде монастырь имеет 12 башен.

Разрез через линию рва и стены. Общая схема на основе работ 2017—2020 годов

© Институт археологии РАН

«Экспедиция совершила ряд открытий, во многом изменивших представления о культуре царственной Москвы XVI—XVII вв. Они позволяют по-новому взглянуть на роль монастыря в событиях Смуты и добавить ещё один пункт к списку крупных каменных ансамблей, воздвигнутых в правление Бориса Годунова», — подытожил Беляев.

Новодевичья археологическая экспедиция работает в обители с 2016 года. Раскопки ведутся в рамках программы реставрации и подготовки к празднованию 500-летия монастыря в 2024 году.